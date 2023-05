cancel camera_alt എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി​ക്ക്​ എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ത്തി​നും എ ​പ്ല​സ് നേ​ടി​യ ക​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​രാ​യ ഐ​ബി​നും മ​നോ​ജും പ​ര​സ്പ​രം മ​ധു​രം ന​ൽ​കി വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​ലു​വ: അ​ക​ക്ക​ണ്ണി​ന്‍റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് മോ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചു​വ​ടു​വെ​ച്ച് ഐ​ബി​നും മ​നോ​ജും. സ്വ​ന്ത​മാ​യി എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ത്തി​നും എ ​പ്ല​സ് നേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കാ​ഴ്ച പ​രി​മി​ത​രാ​യ ഇ​രു​വ​രും. സ​യ​ൻ​സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യം. ഉ​പ​രി​പ​ഠ​നം ആ ​നി​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന് സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി ഗ​വ. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ഇ​രു​വ​രും ബ്രെ​യി​ൽ സി​സ്റ്റ​വും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്‌ പ​ഠി​ച്ച് സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​ന് കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പ​രീ​ക്ഷ മു​റി​യും ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ വാ​യി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. ഇ​തു​കേ​ട്ട് ബ്രെ​യി​ൻ ലി​പി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലാ​പ്ടോ​പ്പി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ച​ക്ഷു​മ​തി എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ റാം ​ക​മ​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം മ​റ്റു​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ഇ​രു​വ​രും 2019 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ആ​ലു​വ പെ​രി​യാ​ർ നീ​ന്തി​ക്ക​ട​ന്നി​രു​ന്നു. നാ​ലാം വ​യ​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഐ​ബി​ന് കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്.

കീ​ഴ്മാ​ട് അ​ജ​ന്ത സ്വ​ദേ​ശി സി.​എം. തോ​മ​സ്- ബി​നി ഐ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഏ​ക​മ​ക​നാ​ണ് ഐ​ബി​ൻ. കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​മേ​ശ്-​സു​ധ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് മ​നോ​ജ്. ജ​ന്മ​ന കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​നാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

Ibin and Manoj took the first step towards the civil service dream in the light of the inner eye