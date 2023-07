എൻജിനീയറിങ്​; ഉയർന്ന റാങ്കുകാർക്ക് ഇത്തവണയും​ പ്രിയം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്​ തന്നെ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഡി​മാ​ന്‍ഡ്​​ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്​ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ത​ന്നെ. ഉ​യ​ർ​ന്ന റാ​ങ്കു​കാ​രി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഓ​പ്​​ഷ​നാ​യി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സി​ൽ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ മെ​റി​റ്റി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച അ​വ​സാ​ന റാ​ങ്ക്​ 2339 ആ​ണ്. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​​ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ബ്രാ​ഞ്ചാ​ണ്. Show Full Article

Engineering; Computer science is the favorite for higher rankers this time too