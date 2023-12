10,12 ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ ഡിവിഷനും ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും നൽകില്ല -സി.ബി.എസ്.ഇ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link ന്യൂഡൽഹി: ഇനി മുതൽ സി.ബി.എസ്.ഇ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡിവിഷനും ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും നൽകില്ല. സി.ബി.എസ്.ഇ എക്സാമിനേഷൻ കൺട്രോളർ സന്യം ഭരദ്വാജാണ് തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. സി.ബി.എസ്.ഇ വിദ്യാർഥികളുടെ മാർക്ക് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രവേശനം നേടുന്ന കോളജിൽ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും പ്രകാശനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു വിദ്യാർഥി അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല മാർക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വിഷയങ്ങളിൽ അഡ്മിഷൻ നൽകാൻ സ്ഥാനത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാം. ജോലിയിൽ ഈ മാർക്ക് മാനദണ്ഡമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ബോർഡിന്റെ പരീക്ഷകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിവിധ വ്യക്തികൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് ബോർഡ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.10, 12 ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർഥികളുടെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് സി.ബി.എസ്.ഇ കഴിഞ്ഞ വർഷം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ ടോപ്പർമാരെയും ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല. സി.ബി.എസ്.ഇ ടോപ്പേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റും മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലുള്ള അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരം ഒഴിവാക്കാനാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. Show Full Article

News Summary -

CBSE not to award any division, distinction to students in board exams