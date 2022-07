cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​ച്ചി: അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഐ.​ടി മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 63 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി ഐ.​ടി സ്പേ​സും 67,000 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. കൊ​ച്ചി ഇ​ന്‍ഫോ പാ​ര്‍ക്കി​ൽ പു​തി​യ ഐ.​ടി സ്പേ​സു​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

1,61,000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി ഐ.​ടി സ്പേ​സാ​ണ് ഇ​ന്‍ഫോ പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ച്ചി ഇ​ന്‍ഫോ പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ കൊ​ഗ്‌​നി​സ​ന്റ് ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സി​ന്റെ മൂ​ന്നു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ 1,00,998 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യു​ള്ള ഐ.​ടി സ്പേ​സ്, ജ്യോ​തി​ര്‍മ​യ ബ്ലോ​ക്കി​ല്‍ 35,000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി, തൃ​ശൂ​ര്‍ ഇ​ന്‍ഫോ പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ 25,000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന്​ ഐ.​ടി സ്​​പേ​സു​ക​ളു​​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​മാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നു സ്പേ​സി​ലു​മാ​യി 18 ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക.ഇ​ന്റ​ര്‍നെ​റ്റ് ല​ഭ്യ​ത അ​വ​കാ​ശ​മാ​ക്കി​യ ആ​ദ്യ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ളം. ആ ​അ​വ​കാ​ശം എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും പ്രാ​പ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കെ-​ഫോ​ണ്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തും മു​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ന്നു. കെ-​ഫോ​ണി​നാ​യി 1611 കോ​ടി​യാ​ണ്​ നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ല്ല​ത്തും ക​ണ്ണൂ​രി​ലും​കൂ​ടി ഐ.​ടി പാ​ര്‍ക്കു​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. 2016ല്‍ 300 ​സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പു​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന​ത് 2021ല്‍ 3900 ​ആ​യി. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ചി​ന്ത​ക​ളെ 'തി​ങ്ക് ബി​ഗ്' ചി​ന്ത​ക​ള്‍ കൊ​ണ്ട് പ​ക​രം​വെ​ക്കാ​നാ​ണു സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. Show Full Article

