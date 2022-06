വ്യോമസേനയിൽ ഓഫിസറാകാം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ ഫ്ലയിങ്, ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി (ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ) ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഓഫിസറാകാം. ഭാരതീയരായ പുരുഷന്മാർക്കും വനിതകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ആഗസ്റ്റ് 26-28 വരെ ​ദേശീയതലത്തിൽ നടത്തുന്ന എയർഫോഴ്സ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് (AFCAT 02/2022) സെലക്ഷൻ. NCC സ്‍പെഷൽ/മീറ്റിയറോളജി എൻ​ട്രിയും ഇതോടൊപ്പമുണ്ടാവും. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള പരിശീലന കോഴ്സുകൾ 2023 ജൂലൈയിൽ ആരംഭിക്കും. വിജയകരമായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവരെ ഗ്രൂപ് 'എ' ഗസറ്റഡ് ഓഫിസർ തസ്തികയിൽ നിയമിക്കും. ആകെ 283 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. വിശദവിവരങ്ങളടങ്ങിയ റി​ക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം https://afcat.cdac.in, https://careerindianairforce.cdac.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

ബ്രാഞ്ചും ഒഴിവുകളും: ഫ്ലയിങ് -12, ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ടെക്നിക്കൽ (എയറോനോട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് എയറോനോട്ടിക്കൽ/മെക്കാനിക്കൽ) 151; ​ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി നോൺ ടെക്നിക്കൽ -107, മീറ്റിയറോളജി -13, NCC സ്‍പെഷൽ എൻട്രി (ഫ്ലയിങ് CDSE/AFCAT എന്നിവയിൽ 10 ശതമാനം. യോഗ്യത: ഫ്ലയിങ് ബ്രാഞ്ച് -ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ബിരുദം. പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിനും ഫിസിക്സിനും 50 ശതമാനം മാർക്ക് വീതമുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ BE/BTech/തത്തുല്യം. ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് -പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയിൽ ഫിസിക്സ്, മാത്സ് വിഷയങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം മാർക്ക് വീതമുണ്ടായിരിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട/അനുബന്ധ ബ്രാഞ്ചിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ BE/BTech/തത്തുല്യം/ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പി.ജി ബിരുദം. ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്)- ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം/തത്തുല്യം; അക്കൗണ്ട്സ് -60 ശതമാനം മാർക്കോടെ BCom/BBA/BBS (ഫിനാൻസ്)CA/CMA/CS/CFA; എജുക്കേഷൻ: ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദവും 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ പി.ജിയും. മീറ്റിയറോളജി -ഏതെങ്കിലും സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ/മാത്തമാറ്റിക്സ്/സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്/​ജ്യോഗ്രഫി/മീറ്റിയറോളജി മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ പി.ജി. ബിരുദതലത്തിൽ മാത്സ്, ഫിസിക്സ് വിഷയങ്ങളിൽ 55 ശതമാനം മാർക്ക് വീതമുണ്ടാകണം. പ്രായപരിധി 2023 ജൂലൈ ഒന്നിന് 20-24/26. വിശദമായ യോഗ്യതമാനദണ്ഡങ്ങൾ, അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ, സെലക്ഷൻ നടപടികൾ മുതലായ വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്. അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി ജൂൺ 30നകം സമർപ്പിക്കാം. Show Full Article

