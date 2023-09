യു.എ.ഇയിൽ കൂടുതൽ സ്കൂളുകളിൽ പ്ലസ്​ ടു ബാച്ച്​ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിൽ -വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ കേരള പാഠ്യപദ്ധതി പിന്തുടരുന്ന കൂടുതൽ സ്കൂളുകളിൽ പ്ലസ്​ ടു ബാച്ച്​ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം സജീവ പരിഗണനയിലെന്ന്​ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ്​ ഡെവലപ്​മെന്‍റ്​ ആൻഡ്​ എംപ്ലോയീസ്​ പ്രമോഷൻ കൺസൽട്ടന്‍റ്​സ്​ ലിമിറ്റഡ്​ (ഒഡേപക്)​ യു.എ.ഇയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ റിക്രൂട്ട്​മെന്‍റ്​ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ച്​ ദുബൈയിൽ നടത്തിയ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. നിലവിൽ യു.എ.ഇയിൽ പ്ലസ്​ ടു അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളിൽ സയൻസ്​ ബാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്​ സംബന്ധിച്ച്​ സ്കൂൾ മാനേജ്​മെന്‍റുകളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത്​ ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക്​ ഗ്രേസ്​ മാർക്ക്​ നൽകുന്ന കാര്യം ആലോചനയിലാണ്​​. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ പൂർണമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ചരിത്രങ്ങളെ വിസ്മരിക്കുന്ന നിലപാടുകളോട്​ യോജിക്കാനാവില്ല. ഒ​ഡേപെക്​ വഴി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക്​ അറബി​ ഭാഷയിൽ പരിശീലനം നൽകും. മെഡിക്കൽ, പാരമെഡിക്കൽ രംഗത്തുള്ളവരെ കൂടാതെ മറ്റു​ വിദഗ്​ധ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗാർഥികളെ റിക്രൂട്ട്​ ചെയ്യും. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇൻഡസ്​ട്രിയൽ ട്രെയ്​നിങ്​ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ (ഐ.ടി) പ്രത്യേക കോഴ്​സുകൾ ആരംഭിക്കും. അതോടൊപ്പം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒഡേപെക്​ വഴി യു.എ.ഇയിലേക്ക്​ 1000ത്തോളം ഉദ്യോഗാർഥികളെ റിക്രൂട്ട്​ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്​. യൂറോപ്പ്​, യു.കെ, ജർമനി, ബെൽജിയം തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒഡേപെക്​ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും റിക്രൂട്ട്​മെന്‍റ്​ നടപടികൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണിതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒഡേപെകിന്‍റെ ‘അറോറ’ പദ്ധതി വഴി 59 നഴ്​സുമാരെ ചൂഷണത്തിൽനിന്ന്​ രക്ഷപ്പെടുത്താനായതായി ചെയർമാൻ അഡ്വ. കെ.പി. അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. എൽ.ഇ.എൽ.ഐ പദ്ധതി വഴി അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ, മേയ്​ മാസങ്ങളിൽ ബെൽജിയത്തിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലേക്ക്​ 50 നഴ്​സുമാരെ റിക്രൂട്ട്​മെന്‍റ്​ ചെയ്യുമെന്നും അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. ഒഡേപെക്​ മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ അനൂപ്​ കെ. അച്യുതനും വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തു. Show Full Article

News Summary -

Allowing Plus Two batch in more schools in UAE under consideration -Education Minister