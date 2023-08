cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ​രാ​ജ്യ​ത്ത് ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ (എ​ഫ്.​ഡി.​ഐ)​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും വ​ൻ കു​റ​വ്. ഒ​പ്പം മൊ​ത്തം വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ലും കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി.

2023-24 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​പ്രി​ൽ-​ജൂ​ൺ പാ​ദ​ത്തി​ൽ 34 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് എ​ഫ്.​ഡി.​ഐ​യി​ൽ കു​റ​വു​വ​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 16.58 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ത് 10.94 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​യാ​ണ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ​ത്. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഹാ​ർ​ഡ് വെ​യ​ർ, സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​ർ, ടെ​ലി​കോം, ഫാ​ർ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഫോ​ർ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ ട്രേ​ഡ് (ഡി.​പി.​ഐ.​ഐ.​ടി) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി-​മാ​ർ​ച്ച് പാ​ദ​ത്തി​ൽ 40.55 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. യു.​എ​സ്, യു.​കെ, മൊ​റീ​ഷ്യ​സ്, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ്, ജ​പ്പാ​ൻ, ജ​ർ​മ​നി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വി​വി​ധ ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ൽ, മേ​യ്, ജൂ​ൺ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​വു രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം, പു​ന​ർ നി​ക്ഷേ​പ വ​ര​വ്, മ​റ്റു മൂ​ല​ധ​നം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് ആ​കെ​യു​ള്ള എ​ഫ്.​ഡി.​ഐ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ൽ- ജൂ​ൺ പാ​ദ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ 21.4 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​ത്താ​ൽ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​ക്കാ​ണ് വ​ൻ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, ക​ർ​ണാ​ട​ക, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ഡ​ൽ​ഹി, ഹ​രി​യാ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, തെ​ല​ങ്കാ​ന, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. Show Full Article

News Summary -

Foreign direct investment in the share market is again down sharply.