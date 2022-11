ആവശ്യമായ കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ നാം തന്നെ ഉൽപാദിപ്പിക്കണം -കൃഷിമന്ത്രി

cancel camera_alt കൃഷിക്കൂട്ടം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ നടത്തുന്ന പച്ചക്കറികൃഷി ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് നിർവഹിക്കുന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: ന​മു​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നാം ​ത​ന്നെ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​കീ​യാ​സൂ​ത്ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ന്തൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ച്ച​ക്ക​റി​കൃ​ഷി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​പ്ര​കാ​രം ഒ​രു​വ​ർ​ഷം 40 ല​ക്ഷം ട​ൺ അ​രി​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ 29 ട​ൺ അ​രി മ​തി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ത്തി. അ​രി​യാ​ഹാ​രം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​രി​യാ​ഹാ​രം കു​റ​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും കി​ഴ​ങ്ങു​ക​ളും കൃ​ഷി ചെ​യ്യ​ണം. 80 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​ചെ​ലു​ത്ത​ണം. 20 ശ​ത​മാ​നം കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​ര​ണം, സം​സ്ക​ര​ണം, വി​പ​ണ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​മു​കു​ന്ദ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ് പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ, പ​ച്ച​മു​ള​ക്, ത​ക്കാ​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളാ​ണ് കൃ​ഷി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് കൃ​ഷി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കെ.​വി. പ്രേ​മ​രാ​ജ​ൻ, കെ.​പി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, എം. ​ആ​മി​ന, വി. ​സ​തീ​ദേ​വി, എ. ​സു​രേ​ഷ്, യു. ​ര​മ, പി.​കെ. മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, പി.​എ​ൻ. അ​നീ​ഷ്, കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ടി.​ഒ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​തൃ​കാ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ വി.​വി. ല​ക്ഷ്മ​ണ​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. Show Full Article

We have to produce the necessary agricultural products ourselves - Agriculture Minister