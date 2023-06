മരുഭൂമിയിലെ സ്വപ്നം മലയാളക്കരയിൽ വിരിഞ്ഞു; ഇത്​ അങ്കമാലിയിലെ ഈന്തപ്പനത്തോട്ടം

cancel camera_alt അനൂപ് ഗോപാലൻ ഈന്തപ്പനക്ക്​ സമീപം By മുഹമ്മദലി ചെങ്ങമനാട് അ​ങ്ക​മാ​ലി: അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ലെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തും ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ത്തോ​ട്ട​മെ​ന്ന സ്വ​പ്ന​സാ​ഫ​ല്യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​യാ​യ അ​നൂ​പ് ഗോ​പാ​ല​ൻ. തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് പ​ന​ക​ളി​ലും നി​റ​യെ തു​ടു​ത്തു​പ​ഴു​ത്ത മ​ഞ്ഞ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ​ക്കു​ല​ക​ൾ തൂ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ണ​ലാ​രു​ണ്യ​ത്തെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. അ​ങ്ക​മാ​ലി വേ​ങ്ങൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​നൂ​പ് ഗോ​പാ​ൽ 10വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ൽ ഓ​യി​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഗ്യാ​സ് ക​മ്പ​നി​യി​ലാ​ണ് ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ​ല​യം​ചെ​യ്ത ഗ​ൾ​ഫി​ൽ ചു​റ്റി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ നാ​മ്പി​ട്ട സ്വ​പ്ന​മാ​യി​രു​ന്നു ത​നി​ക്കും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന മോ​ഹം. അ​റ​ബി​നാ​ട്ടി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന ഈ​ന്ത​പ്പ​ന നാ​ട്ടി​ൽ വേ​രു​പി​ടി​ക്കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വേ​ങ്ങൂ​രി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ന്തി​യ ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട അ​ഞ്ച് ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ത്തൈ​ക​ൾ വാ​ങ്ങി വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കാ​യ്ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.എ​ങ്കി​ലും ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണം മു​ട​ങ്ങാ​തെ ന​ൽ​കി. ഭാ​ര്യ അ​ശ്വ​തി​യും മ​റ്റു കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ​രി​ചാ​ര​ക​ർ. അ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ര​ണ്ട് ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ൾ കാ​യ്ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഈ​വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​യ്ച്ചു. അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ പ​ഴു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​നൂ​പി​ന്‍റെ ‘ആ​ദി​ദേ​വം’ എ​ന്ന വീ​ടി​ന്‍റെ മു​റ്റ​ത്തെ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ൾ കൗ​തു​ക​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ലെ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ത്തോ​ട്ടം കാ​ണാ​ൻ നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ളാ​ണ് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

The dream in the desert blossomed on kerala; This is the Date plantation in Angamaly