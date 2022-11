രണ്ടാം കൃഷി നെല്ല്​ സംഭരണം; കർഷകർക്ക്​ കിട്ടാനുള്ളത് 65.48 കോടി

cancel camera_alt മാ​ത്തൂ​രി​ൽ മു​ഞ്ഞ ബാ​ധി​ച്ച് ന​ശി​ച്ച നെ​ൽ​കൃ​ഷി By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​ട്ട​നാ​ട്: ര​ണ്ടാം​കൃ​ഷി നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​ര​ണം 88 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ കി​ട്ടാ​നു​ള്ള​ത് 65.48 കോ​ടി. ഇ​തു​വ​രെ 34,545.25 ട​ൺ നെ​ല്ലാ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ താ​ങ്ങു​വി​ല​യ്​​ക്ക്​ സം​ഭ​രി​ച്ച​ത്. 97.83 കോ​ടി​യാ​ണ് നെ​ല്ലി​ന്‍റെ വി​ല​യാ​യി ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തി​ൽ 3573 ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് 32.35 കോ​ടി അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​വ​ണ സ​പ്ലൈ​കോ നേ​രി​ട്ട് വി​ല ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ല ന​ൽ​കാ​ൻ പ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട്ടം​തി​രി​യു​ക​യാ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ.

സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച 129 കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ നെ​ല്ലി​ന്റെ വി​ല ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പ​ണം ന​ൽ​കാ​നാ​യി 2300 കോ​ടി കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന്​ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സ​പ്ലൈ​കോ-​കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​കാ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ​ട​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് എ​ട്ടു​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ലി​ശ കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​റു​ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​ക്ക്​ വാ​യ്പ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. സ​പ്ലൈ​കോ ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​ണ്. കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് ഒ​ഴി​കെ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ 2500 കോ​ടി സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക്​ വാ​യ്പ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ വാ​യ്പ​ക്കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ൽ ഈ ​തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ന്നെ​ന്നു​മാ​ത്രം. കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​കാ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ന്റെ വാ​യ്പ വൈ​കി​യാ​ൽ നെ​ല്ല്​ വി​ല വി​ത​ര​ണം മു​ട​ങ്ങും. പ​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പു​ഞ്ച​കൃ​ഷി​യ​ട​ക്കം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. Show Full Article

Storage of second crop rice; 65.48 crores are due to the farmers