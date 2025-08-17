Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Aug 2025 9:29 PM IST
    date_range 17 Aug 2025 9:29 PM IST

    ദുബൈയുടെ മലയോരം വികസിക്കുന്നു; വാതിൽ തുറന്ന്​ അവസരങ്ങൾ

    ഹത്തയിൽ വാണിജ്യ, നി​ക്ഷേപ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ
    ദുബൈയുടെ മലയോരം വികസിക്കുന്നു; വാതിൽ തുറന്ന്​ അവസരങ്ങൾ
    ഹത്ത വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്​ താഴെ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന കടകളും കിയോസ്കുകളും

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിന്‍റെ മലയോര മേഖലയായ ഹത്തയിലേക്ക്​ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന്​ കൂടുതൽ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രദേശിക, വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയ പ്രദേശ​ത്ത്​ വാണിജ്യ, നി​ക്ഷേപ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്​ അധികൃതർ. ഹത്തയിലെ ഏറെ ആകർഷകമായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്​ സമീപത്തായി കടകളും റസ്​റ്റോറന്‍റുകളും നടത്താനുള്ള സൗകര്യമാണ്​ മനോഹരമായി രീതിയിൽ പുതുതായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്​. സ്വദേശികൾക്കാണ്​ കടകളും റസ്​റ്റോറന്‍റുകൾ നടത്താനുള്ള അവസരം.

    വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്​ താഴെ വെള്ളമൊഴുകുന്ന സ്ഥലത്തിന്​ ഇരുഭാഗത്തുമായി 750 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലാണ്​ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്​. നാല്​ റസ്റ്റോറന്‍റുകൾ, നാല്​ ചെറുകിട കടകൾ, ആറ്​ ഭക്ഷ്യ, പാനീയ കിയോസ്കുകകൾ എന്നിവക്ക്​ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ, സുവനീറുകളും സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന കടകൾ എന്നിവയടക്കം ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾക്കായി സജ്ജീകരിക്കാനാകും. ടൂറിസത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം, പ്രദേശിക സംസ്കാരത്തെയും ഹത്ത താമസക്കാരുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതതയെയും പദ്ധതി പിന്തുണക്കും.

    യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡൻറും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ നിർദേശപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രദേശത്തെ സ്വദേശികളെ ബിസിനസ്​ ഉടമകളാക്കുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം. ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷക്കാലയളവിൽ​ ഇവർക്ക്​ വാടകയില്ലാതെ നടത്തിപ്പിന്​ നൽകും. പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങളെ ശാക്​തീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചെറുകിട ബിസിനസുകളെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്​ പദ്ധതി.

    വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന്​ നഗരങ്ങളിലൊന്നായി ദുബൈയെ മാറ്റിയെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ദുബൈ ഇക്കോണമിക്​ അജണ്ട ഡി33ക്കും ദുബൈ 2040 അർബൺ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിനും യോജിച്ച വികസന സംരംഭമാണിത്​.

    ഹത്തിയിലെ ഡാം പ്രദേശത്തിന്​ താഴെയായാണ്​ വെള്ളച്ചാട്ടവും പുതിയ സംരംഭവും നിലകൊള്ളുന്നത്​. ഓരോ വർഷവും നിരവധി സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്​. സമീപ കാലത്തായി വളരെ വിപുലമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്​ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്​. ശൈത്യകാലത്ത്​ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ വിനോദസഞ്ചാര അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വിദേശ സഞ്ചാരികളും എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്​.

