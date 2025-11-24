Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞ് പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​രു​ത് -ഹ​മീ​ദ് വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം

    സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞ് പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​രു​ത് -ഹ​മീ​ദ് വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം
    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്ല​സ്റ്റ​ര്‍ ക​ൺ​വെ​ന്‍ഷ​ന്‍ വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​മീ​ദ് വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ല്‍ സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​മീ​ദ് വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം. പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്ല​സ്റ്റ​ര്‍ ക​ണ്‍വ​ന്‍ഷ​നു​ക​ള്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    നി​ല​വി​ലെ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കു​ന്ന 2002ലെ ​വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ പ്ര​വാ​സം ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ല​രും വോ​ട്ട​ർ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ല്ല. ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് പേ​രു​ചേ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളോ ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പ​ല​രും പ​ട്ടി​ക​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ണ്‌. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​ത്. ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ള​ലാ​ണ്‌ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്മ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യ​വ​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ള്‍ പോ​ലും ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത് ശു​ഭ​ക​ര​മാ​യ സൂ​ച​ന​യ​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ഫ​ണ്ടും വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​ത് ഗാ​ന്ധി​ജി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത ഗ്രാ​മ​സ്വ​രാ​ജി​ന്റെ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​ണ്‌. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​ക​ണം മു​ഖ്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്നും വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ച്ച​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​ര്‍ഹ​ര്‍ക്ക് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യെ​ത്തി​ച്ചും മാ​തൃ​കാ വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​ത് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി മു​ഴു​വ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ മ​ജീ​ദ​ലി, റ​ഷീ​ദ​ലി, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷാ​ഫി മൂ​ഴി​ക്ക​ല്‍, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ബീ​അ്‌ സ​മാ​ന്‍, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷു​ഐ​ബ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍, നി​ഹാ​സ് എ​റി​യാ​ട്, ല​ത കൃ​ഷ്ണ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ വി​വി​ധ ക​ണ്‍വ​ന്‍ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

