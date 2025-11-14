Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപി.എം.എ. ഗഫൂറിന്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 5:11 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 5:11 PM IST

    പി.എം.എ. ഗഫൂറിന് സ്വീകരണം നൽകി; പ്രഭാഷണം ഇന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    പി.എം.എ. ഗഫൂറിന് സ്വീകരണം നൽകി; പ്രഭാഷണം ഇന്ന്
    cancel
    camera_alt

    പി.എം.എ. ഗഫൂറിന് ‘ആർദ്രം-2025’ സംഘാടകസമിതി അംഗങ്ങൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകിയപ്പോൾ

    Listen to this Article

    മനാമ: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി വിദ്യാലയമായ ശാന്തി സദനത്തിന്‍റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാന്തിസദനം ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, ‘ആർദ്രം-2025’ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിപുലമായ സ്നേഹസംഗമം ഇന്ന് വൈകീട്ട് ഏഴിന് സൽമാനിയയിലെ കെ.സിറ്റിയിൽ നടക്കും.

    കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറായ പി.എം.എ. ഗഫൂർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ബഹ്റൈനിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊഷ്‌മള സ്വീകരണം നൽകി. ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവിതാവസ്ഥകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആർദ്രം എന്ന ദൃശ്യ ശ്രാവ്യാവിഷ്കാരവും പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് അരങ്ങേറും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:differently abled studentsPMA GafoorBahrain NewsMotivational Speaker
    News Summary - PMA Gafoor received a warm welcome; speech today
    Similar News
    Next Story
    X