cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കോഴി​ക്കോട്​: പരിചരണത്തിനായി സേവാഭാരതി ഏറ്റെടുത്ത വയോധികനെ കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ബാങ്ക്​ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്​ വൻതുക പിൻവലിക്കുന്നതായും ​ ബന്ധുവിന്‍റെ പരാതി. ചേവരമ്പലം കുണ്ടുമഠം വേണുഗോപാല മേനോനെയാണ്​ കാണാതായതെന്നും ​കോടിക്കണക്കിന്​ രൂപയുടെ സ്വത്ത്​ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും അടുത്ത ബന്ധുവായ ഡോ. മോഹൻ കുമാർ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

വേണുഗോപാല മേനോനെ ഏ​റ്റെടുത്ത ശേഷം ചേവായൂരിലെ സേവാഭാരതി സെക്രട്ടറി സുരേഷും തന്‍റെ രണ്ട്​ ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന്​ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നത് വിലക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഡോ. മോഹൻ കുമാർ പഞ്ഞു. ​89കാരനായ വേണുഗോപാലമേനോന്​ അൽഷിമേഴ്​സ്​ അടക്കം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്​. കൂടുതൽ പരിചരണത്തിന്​ വേണ്ടിയാണ്​ സേവാഭാരതിയെ ഏൽപ്പിച്ചത്​. തനിക്ക്​ സ്വത്തൊന്നും വേണ്ടെന്നും അമ്മാവനായ വേണുഗോപാലമേനോന്​ മികച്ച പരിചരണം മാ​ത്രമാണ്​ ലക്ഷ്യമെന്നും സേവാഭാരതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. യു.കെയിൽ ​തപാൽ വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന വേണുഗോപാലമേനോന്​ കോടിക്കണക്കിന്​ രൂപയുടെ സ്വത്തും ബാങ്ക്​ നി​ക്ഷേപവുമുണ്ട്​. സേവിങ്​സ്​ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ 60 ലക്ഷം രൂപയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിമാസം 80000 രുപ പെൻഷനുമുണ്ട്​. സേവാഭാരതി ഏറ്റെടു​ത്ത്​ ഒരാഴ്​ച്ചക്കകം വൻതുകകൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്​ പിൻവലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ട്​ പുരുഷന്മാർ വേണുഗോപാലമേനോന്‍റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാണ്​ പരിചരിക്കുന്നത്​. വീടിന്‍റെ മതിലടക്കം ഉയർത്തിക്കെട്ടിയതിൽ ദൂരുഹതയുണ്ട്​. ​അമ്മാവനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചയക്കുന്നത്​ പതിവായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ്​ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നീതി കിട്ടിയില്ലെന്നും ഡോ. മോഹൻ കുമാർ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, ​വേണഗോപാലമേനോനെ കാണുന്നതിന്​ തടസമില്ലെന്ന്​ ചേവായൂരിലെ സേവഭാരതി സെക്രട്ടറി സുരേഷ്​ പറഞ്ഞു. സ്​ട്രോക്ക്​ അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്​ തുക പിൻവലിക്കാറുണ്ട്​. മെഡിക്കൽ കോളജ്​ ഇൻസ്​പെക്ടർ ബെന്നി ലാലുവിന്​ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടതായും സുരേഷ്​ പറഞ്ഞു. Show Full Article

Rob property of an Elderly person who is under 'Seva Bharati' care