cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: അ​രി​ക്കൊ​മ്പ​ൻ കാട്ടാന ക​ന്യാ​കു​മാ​രി വ​ന്യ​ജീ​വി സ​​​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ തുടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. അ​രി​ക്കൊ​മ്പ​ൻ വ​ന്യജീ​വി സ​​​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ കഴിയുന്നതിന്‍റെ പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു.

അപ്പർ കോതയാറിന്‍റെ തെക്കൻ ദിശയിലേക്കാണ് കാട്ടാന സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കന്യാകുമാരിയിലെയോ പെൻമുടിയിലെയോ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് കാട്ടാന പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി 50 അംഗ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. ​അതേസമയം, കാട്ടാനക്ക് ആരോഗ്യം പൂർണമായി വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ആറു കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് അ​രി​ക്കൊ​മ്പ​ൻ സഞ്ചരിച്ചത്. ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് 20 കിലോമീറ്റർ വരെ ആന സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. കീ​ഴ്​​ക്കാം​തൂ​ക്കാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് നിലവിൽ അ​രി​ക്കൊ​മ്പ​ൻ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ മ​യ​ക്കു​വെ​ടി​വെ​ച്ച്​ പി​ടി​കൂ​ടി‍യ അ​രി​​ക്കൊ​മ്പ​നെ തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി-​ക​ന്യാ​കു​മാ​രി വ​ന മേ​ഖ​ലയി​ലെ ക​ള​ക്കാ​ട്​-​മു​ണ്ട​ൻ​തു​റ ക​ടു​വ സ​​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പമാണ് തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടത്. ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള റേ​ഡി​യോ കോ​ള​ർ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ​ നി​ന്നാണ്​ അ​രി​ക്കൊ​മ്പ​ൻ ക​ന്യാ​കു​മാ​രി വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പം എത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തു​മ്പി​ക്കൈ​യി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മു​റി​വും, ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ​രു​ക്കു​ക​ളു​മാ​യി അ​രി​ക്കൊ​മ്പ​ൻ പ​ഴ​യ​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വ​നം​ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നി​ഗ​മ​നം. ത​മി​ഴ്നാ​ട്​-​കേ​ര​ള അ​തി​ർ​ത്തി​യോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന കോ​ത​യാ​ർ ഡാ​മി​ന​ടു​ത്താ​ണ് ആ​ന ആ​ദ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, പ​രു​ത്തി​പ്പ​ള്ളി റേ​ഞ്ചി​ലെ നെ​യ്യാ​ർ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണം തു​ട​രാ​നാ​ണ്​ വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ തീ​രു​മാ​നം. റേ​ഡി​യോ കോ​ള​റി​ൽ ​നി​ന്നു​ള്ള സി​ഗ്​​ന​ലു​ക​ൾ പെ​രി​യാ​ർ ക​ടു​വ​സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ​ നി​ന്ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്​ ത​ൽ​സ​മ​യം കൈ​മാ​റു​ന്നു​മു​ണ്ട്. കോ​ത​യാ​ർ ഡാ​മി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നും നെ​യ്യാ​ർ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് 130 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ. 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ കൊ​ണ്ട്​ ഒ​രു ആ​ന​ക്ക്​ എ​ത്താ​വു​ന്ന ദൂ​ര​മാ​ണി​ത്. നെ​യ്യാ​ർ വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​യി​ൽ ആ​ന എ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

Arikomban is in the Kanyakumari Wildlife Sanctuary; Only 6 kilometers traveled on Saturday