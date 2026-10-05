ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഹരജികൾ; സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും

ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഹരജികൾ; സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിക്കുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ഒറ്റക്കെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹരജികൾ സുപ്രീംകോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹരജികൾ പരിഗണിക്കുക. രാകേഷ് കുമാർ സിങ്, അഭിഭാഷകൻ ശൈലേന്ദ്ര മണി ത്രിപാഠി എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച ഹരജികളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ, മാർഗനിർദേശങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ മുഴുവൻ അധികാരങ്ങളും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഒറ്റക്ക് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനധികൃതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും രാകേഷ് കുമാർ സിങ്ങിന്റെ ഹരജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഗ്യാനേഷിനെ മാറ്റിനിർത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ ബഹു അംഗ സ്വഭാവം സംരക്ഷിക്കാനാണ് സസ്പെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ഹരജിക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ കൂട്ടായാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ശൈലേന്ദ്ര മണി ത്രിപാഠിയുടെ ഹരജി. കൂട്ടായ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥക്ക് വിരുദ്ധമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യ ലംഘനത്തിന് ക്രിമിനൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
വോട്ടറായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോം ആറിൽ വരുത്തിയ മാറ്റവും ഹരജിയിൽ പ്രധാന വിഷയമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർവികരുടെ വിവരങ്ങളും മുൻ എസ്.ഐ.ആറുമായുള്ള ബന്ധവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നിയമപരമായ നടപടിക്രമം പാലിക്കാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. ഗോവയിലെയും പശ്ചിമബംഗാളിലെയും വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ഹരജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
15ന് ചെന്നൈയിൽ സംയുക്ത പ്രതിഷേധം
ചെന്നൈ: എസ്.ഐ.ആർ വഴിയുള്ള വോട്ടർപട്ടിക അട്ടിമറിക്കെതിരെ ഇൻഡ്യ സഖ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ 15ന് ചെന്നൈയിൽ സംയുക്ത പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മാണിക്കം ടാഗോർ അറിയിച്ചു. 13, 14 തീയതികളിൽ ജില്ല ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ ‘സേവ് ഡെമോക്രസി’ മുദ്രാവാക്യവുമായി പ്രതിഷേധം നടത്തും.
ചെന്നൈ സത്യമൂർത്തി ഭവനിൽ ചേർന്ന ഇൻഡ്യ മുന്നണി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ടി.വി.കെ, വി.സി.കെ, എം.ഡി.എം.കെ, സി.പി.എം, മുസ്ലിം ലീഗ്, സി.പി.ഐ തുടങ്ങിയ കക്ഷികളുടെ നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ടി.വി.കെയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആധവ് അർജുന, മരിയ വിൽസൺ എന്നിവരാണ് പങ്കെടുത്തത്. ടി.വി.കെയുടെ പങ്കാളിത്തം ഇൻഡ്യ മുന്നണിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകുമെന്ന് മാണിക്കം ടാഗോർ പറഞ്ഞു. യോഗത്തിൽ ഡി.എം.കെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കാത്തതും ചർച്ചയായി. ക്ഷണിച്ചിരുന്നെന്നും പങ്കെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഡി.എം.കെയുടേതാണെന്നും ടാഗോർ വ്യക്തമാക്കി.
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