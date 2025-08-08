പാചകം കുറച്ച് എളുപ്പത്തിലായാലോ..
മികച്ച ഓവൻ ടോസ്റ്റർ ഗ്രിൽ
1. Philips HD6977/00 55 Litre Digital Oven Toaster Grill: ഒരേസമയം രണ്ട് കേക്കുകളോ ഒരു കൂട്ടം പിസ്സകളോ ബേക്ക് ചെയ്യാം
2. Glen Multi-Function OTG: 35 ലിറ്റർ വലിപ്പം ചെറിയ ഒത്തുകൂടലുകൾക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യം
3. AGARO Marvel Oven Toaster Grille: അഞ്ച് ഹീറ്റിങ് മോഡുകളും ഒരു റൊട്ടിസ്സറിയും
4. Wonderchef OTG: വലിയ ശേഷി കൂടുതൽ അളവിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു
5. Wonderchef Oven Toaster Griller: ചെറിയ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെ അനുയോജ്യം
6. Morphy Richards 30Rcss Otg Oven: ആറ് വ്യത്യസ്ത മോഡുകൾ
7. Longway Royal OTG: ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഹാൻഡിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം
8. iBELL EO19LG 19L OTG: ആറ് ഹീറ്റിങ് മോഡുകളും വിശ്വസനീയമായ ടൈമറും
Explore