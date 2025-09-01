മികച്ച ബജറ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ
വെള്ളത്തിൽ ദോഷകരമായ ബാക്ടീരിയകൾ, വൈറസുകൾ, മറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ഉറപ്പുനൽകാൻ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്
Livpure GLO PRO++ RO+UV+UF
ഇതിലെ RO+UV+UF മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനം, സുരക്ഷിതവും ശുദ്ധവുമായ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നു
Pureit Wave Prime Mineral RO+MF
മിനറൽ കാർട്രിഡ്ജ് കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം പോലുള്ള ആവശ്യ പോഷകങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ തിരികെ ചേർക്കുന്നു
Faber XUV 8000
7 ഘട്ട ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ആവശ്യമായ ധാതുക്കൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ഒന്നിലധികം സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നു
ബോർവെൽ, ടാങ്കർ, അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക്, മികച്ച ബജറ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളിൽ ഒന്ന്
Aquaguard Sure Delight NXT
ഇതിന്റെ 6 ലിറ്റർ ടാങ്ക് ചെറിയതും ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്
