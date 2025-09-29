ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ; ടിവികൾ ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കൂ.

ആമസോൺ ​ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ സ്മാർട് ടിവികൾ (32 ഇഞ്ച്) ഏറ്റവും വിലക്കുറവിലും ഓഫറിലും വാങ്ങാം
1. വിഎം 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) പ്ലേവാൾ ഫ്രെയിംലെസ് സീരീസ് (VW 80 cm (32 inches) Playwall Frameless Series)
റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, യു.എസ്.ബി, വൈ-ഫൈ, LAN
2. ഏസർ 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) ജി പ്ലസ് സീരീസ് (acer 80 cm (32 inches) G Plus Series)
റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -3 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 2 യു.എസ്.ബി, ഡ്യുവൽ ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബി.ടി 5.0
3. സാംസങ് 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി (Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED)
റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -2 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 1 യു.എസ്.ബി
4. എൽജി 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) LR570 സീരീസ് സ്മാർട്ട് വെബ്‌ഒഎസ് എൽഇഡി (LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED)
റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്.ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -2 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 1 യു.എസ്.ബി, ബ്ലൂടൂത്ത്
5. റെഡ്മി ഷവോമി 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) എഫ് സീരീസ് (Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series)
റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്.ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -2 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 2 യു.എസ്.ബി ഡ്യുവൽ ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബി.ടി 5.0
6. കൊഡാക്ക് 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ സീരീസ് (Kodak 80 cm (32 inches) Special Edition Series)
റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്.ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -3 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 2 യു.എസ്.ബി, വൈ-ഫൈ
7. ഫിലിപ്സ് 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) 6100 സീരീസ് (Philips 80 cm (32 inches) 6100 Series)
റെസല്യൂഷൻ -HD റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -2 HDMI, 2 USB, Wi-Fi
