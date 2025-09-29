ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ; ടിവികൾ ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കൂ.
ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ സ്മാർട് ടിവികൾ (32 ഇഞ്ച്) ഏറ്റവും വിലക്കുറവിലും ഓഫറിലും വാങ്ങാം
1. വിഎം 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) പ്ലേവാൾ ഫ്രെയിംലെസ് സീരീസ് (VW 80 cm (32 inches) Playwall Frameless Series)
റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, യു.എസ്.ബി, വൈ-ഫൈ, LAN
2. ഏസർ 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) ജി പ്ലസ് സീരീസ് (acer 80 cm (32 inches) G Plus Series)
റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -3 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 2 യു.എസ്.ബി, ഡ്യുവൽ ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബി.ടി 5.0
3. സാംസങ് 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി (Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED)
റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -2 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 1 യു.എസ്.ബി
4. എൽജി 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) LR570 സീരീസ് സ്മാർട്ട് വെബ്ഒഎസ് എൽഇഡി (LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED)
റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്.ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -2 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 1 യു.എസ്.ബി, ബ്ലൂടൂത്ത്
5. റെഡ്മി ഷവോമി 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) എഫ് സീരീസ് (Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series)
റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്.ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -2 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 2 യു.എസ്.ബി ഡ്യുവൽ ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബി.ടി 5.0
6. കൊഡാക്ക് 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ സീരീസ് (Kodak 80 cm (32 inches) Special Edition Series)
റെസല്യൂഷൻ -എച്ച്.ഡി റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -3 എച്ച്.ഡി.എം.ഐ, 2 യു.എസ്.ബി, വൈ-ഫൈ
7. ഫിലിപ്സ് 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) 6100 സീരീസ് (Philips 80 cm (32 inches) 6100 Series)
റെസല്യൂഷൻ -HD റെഡി (1366x768), 60Hz കണക്റ്റിവിറ്റി -2 HDMI, 2 USB, Wi-Fi
