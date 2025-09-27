ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ 2025; സാംസങ്, ആപ്പിൾ ടാബ്ലെറ്റുകൾക്ക് 50% വരെ കിഴിവ്
ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ ഹൈ-എൻഡ് ടാബ്ലെറ്റുകൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ മികച്ച അവസരം.
1. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് (പത്താം തലമുറ)
ഡിസ്പ്ലേ -10.9-ഇഞ്ച് ലിക്വിഡ് റെറ്റിന, പ്രോസസർ -A14 ബയോണിക് ചിപ്പ്, സ്റ്റോറേജ് -256 ജിബി, ബാറ്ററി -ദിവസം മുഴുവൻ (സാധാരണ ഉപയോഗം 10 മണിക്കൂർ വരെ), കണക്ടിവിറ്റി -വൈഫൈ 6 + 5 ജി സെല്ലുലാർ.
2. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് എയർ 11 ഇഞ്ച് എം 3
ഡിസ്പ്ലേ -11-ഇഞ്ച് ലിക്വിഡ് റെറ്റിന, പ്രോസസർ -ആപ്പിൾ എം 3, സ്റ്റോറേജ് -128 ജിബി, ബാറ്ററി -ദിവസം മുഴുവൻ, കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ 6 ഇ
3. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് പ്രോ 13 ഇഞ്ച് എം 4
ഡിസ്പ്ലേ -13-ഇഞ്ച് അൾട്രാ റെറ്റിന XDR, പ്രോസസർ -ആപ്പിൾ എം 4, സ്റ്റോറേജ് -2 ടിബി, ക്യാമറകൾ -12 എം.പി (F/B) + LiDAR, കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ 6 ഇ + 5 ജി സെല്ലുലാർ.
4. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് പ്രോ 11 ഇഞ്ച് എം 4
ഡിസ്പ്ലേ -11-ഇഞ്ച് അൾട്രാ റെറ്റിന XDR OLED, പ്രോസസർ -ആപ്പിൾ എം 4, സ്റ്റോറേജ് -256 ജിബി, ക്യാമറകൾ -12 എം.പി (F/B) + LiDAR, കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ 6 ഇ + 5 ജി സെല്ലുലാർ.
5. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് മിനി (എ 17 പ്രോ)
ഡിസ്പ്ലേ -8.3-ഇഞ്ച് ലിക്വിഡ് റെറ്റിന, പ്രോസസർ -എ17 പ്രോ, സ്റ്റോറേജ് -256 ജിബി, ക്യാമറകൾ -12എം.പി (F/B), കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ 6ഇ + 5ജി സെല്ലുലാർ.
6. സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് എസ് 9 എഫ്.ഇ+ 31.50 സെ.മീ
ഡിസ്പ്ലേ -12.4-ഇഞ്ച് LCD, 90Hz, റാം/റോം -8ജിബി/128ജിബി, ബാറ്ററി -രണ്ട് ദിവസം വരെ, ഈട് -ഐ.പി 68.
7. സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് എസ് 9+
ഡിസ്പ്ലേ -11-ഇഞ്ച്, 1920x1200, പ്രോസസർ -സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 695, റാം/സ്റ്റോറേജ് -8ജിബി/128ജിബി, ബാറ്ററി -5100 എം.എ.എച്ച്, ക്യാമറകൾ -8എം.പി പിൻഭാഗം, 5എം.പി മുൻഭാഗം.
8. സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് എസ്9, എസ് പെൻ ഇൻ-ബോക്സ്
ഡിസ്പ്ലേ -11-ഇഞ്ച് അമോലെഡ് 2X, 120Hz, റാം/സ്റ്റോറേജ് 8ജിബി/128ജിബി, ബാറ്ററി -ദിവസം മുഴുവൻ, കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ.
9. സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് എസ് 10 പ്ലസ്
ഡിസ്പ്ലേ -12.4-ഇഞ്ച് ഡൈനാമിക് അമോലെഡ് 2X, റാം/സ്റ്റോറേജ് -12ജിബി/256ജിബി, ബാറ്ററി -ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന, കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ.
10. സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് എസ് 10
ഡിസ്പ്ലേ -10.9-ഇഞ്ച് TFT LCD, റാം/സ്റ്റോറേജ് -6ജിബി/128ജിബി, ബാറ്ററി -ദിവസം മുഴുവൻ, കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ.
