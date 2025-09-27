ആമസോണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന് ഫെസ്റ്റിവല്; എസികൾ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങാം
സ്മാര്ട്ട് വാച്ചുകള്ക്കും ടാബ്ലറ്റുകള്ക്കും ഹെഡ്ഫോണുകള്ക്കും എയര്ബഡ്സിനും എസികൾക്കും റഫ്രിജറേറ്ററുകൾക്കും തുടങ്ങി എല്ലാ ഗാഡ്ജറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവര്ണാവസരമാണിത്.
ചില മുൻനിര ബ്രൻഡുകൾ അവരുടെ എ.സി ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് മികച്ച കിഴിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു,
എൽജി 1 ടൺ 4 സ്റ്റാർ (LG 1 Ton 4 Star)
ഡൈക്കിൻ 0.8 ടൺ 3 സ്റ്റാർ (Daikin 0.8 Ton 3 Star)
സാംസങ് 1 ടൺ 3 സ്റ്റാർ (Samsung 1 Ton 3 Star)
ഗോദ്റെജ് 1 ടൺ 3 സ്റ്റാർ (Godrej 1 Ton 3 Star)
ലോയ്ഡ് 0.8 ടൺ 3 സ്റ്റാർ (Lloyd 0.8 Ton 3 Star)
ഹെയർ 1 ടൺ 3 സ്റ്റാർ (Haier 1 Ton 3 Star)
ആമസോണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന് ഫെസ്റ്റിവല്; എസികൾ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങാം
Explore