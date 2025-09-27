ആമസോണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന് ഫെസ്റ്റിവല്; മികച്ച ഇയർ ബഡ്സ്
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയില് ഉത്പന്നങ്ങള് വാങ്ങാന് മികച്ച അവസരമാണിത്.
എസ്ബിഐ കാര്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ടുകള്, ഫ്ളാഷ് സെയിലുകള്, ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഡീലുകള് എന്നീ ഓഫറുകളും ലഭിക്കും.
ആമസോണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന് ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിലവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മികച്ച ഒഫറുകളുള്ള ഇയർ ബഡ്സ് നേക്കാം
വൺപ്ലസ് നോർഡ് ബഡ്സ് 3 (OnePlus Nord Buds 3)
ബോട്ട് നിർവാണ അയോൺ (BoAt Nirvana Ion)
റിയൽമി ഇയർബഡ്സ് എയർ 7 (Realme Earbuds Air 7)
ഗോബോൾട്ട് ഡബ്ല്യു 20 (GOBOULT W20)
റിയൽമി ബഡ്സ് ടി 310 (Realme Buds T310)
സോണി ഡബ്ല്യുഎച്ച്-സിഎച്ച് 520 (Sony WH-CH520)
പിട്രോൺ പ്രിസം (PTron Prism)
ജെബിഎൽ ട്യൂൺ 770 എൻസി (JBL Tune 770NC)
Explore