ആമസോൺ ദീപാവലി ഓഫർ
ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി ദീപാവലി ഓഫറുകളും. ഒരു മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോൺ തിരയുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്.
വൺപ്ലസ് 13ആർ (OnePlus 13R)
ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ്, റാം മെമ്മറി- 12 ജിബി, സിപിയു മോഡൽ- സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ3
വൺപ്ലസ് 13എസ് (OnePlus 13s)
ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ്, റാം മെമ്മറി- 12 ജിബി, സിപിയു മോഡൽ- സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ്
വൺപ്ലസ് നോർഡ് 5 (OnePlus Nord 5)
ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ് 15, റാം മെമ്മറി- വലുപ്പം 8 ജിബി
വൺപ്ലസ് 13 (OnePlus 13)
ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ്, ഓക്സിജൻ ഒഎസ്, റാം മെമ്മറി- 12 ജിബി, സിപിയു മോഡൽ- സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ്
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ5 (OnePlus Nord CE5)
ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ് 15, റാം മെമ്മറി- വലുപ്പം 8 ജിബി
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ4 (OnePlus Nord CE4)
ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ഓക്സിജൻ ഒഎസ്, റാം മെമ്മറി- 8 ജിബി
