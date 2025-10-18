ആമസോൺ ദീപാവലി ഓഫർ
ആമസോണിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വിത്ത് ദീപാവലി ഓഫറുകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു.
ഒരു പുതിയ ടാബ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ അവസരമാണിത്.
ലെനോവോ ഐഡിയ ടാബ് (Lenovo Idea Tab)
ബ്രാൻഡ് -ലെനോവോ, മോഡൽ -ഐഡിയ ടാബ്, മെമ്മറി -256 ജിബി, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം -11 ഇഞ്ച്
വൺപ്ലസ് പാഡ് ലൈറ്റ് (OnePlus Pad Lite)
ബ്രാൻഡ് -വൺപ്ലസ്, മോഡൽ -പാഡ് ലൈറ്റ്, മെമ്മറി - 128 ജിബി, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം -11 ഇഞ്ച്
സാംസങ് ടാബ് എസ്9 (Samsung Tab S9)
ബ്രാൻഡ് -സാംസങ്, മോഡൽ -ഗാലക്സി ടാബ് എസ്9, മെമ്മറി -128 ജിബി, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം -27.81 സെന്റീമീറ്റർ
ആപ്പിൾ ഐപാഡ് എയർ (Apple iPad Air)
ബ്രാൻഡ് -ആപ്പിൾ, മോഡൽ -11-ഇഞ്ച് ഐപാഡ് എയർ (M3, 2025), മെമ്മറി -128 ജിബി, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം -11 ഇഞ്ച്
ലെനോവോ ഐഡിയ ടാബ് പ്രോ (Lenovo Idea Tab Pro)
ബ്രാൻഡ് -ലെനോവോ, മോഡൽ -ഐഡിയ ടാബ് പ്രോ, മെമ്മറി -256 ജിബി, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം -12.7 ഇഞ്ച്
ലെനോവോ ടാബ് പ്ലസ് (Lenovo Tab Plus)
ബ്രാൻഡ് -ലെനോവോ, മോഡൽ -ടാബ് പ്ലസ്, മെമ്മറി -256 ജിബി, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം -11.5 ഇഞ്ച്
