ആമസോൺ ദീപാവലി ഓഫർ; പവർ ബാങ്ക്, അഡാപ്റ്റർ ഓഫറിൽ വാങ്ങാം
ആമസോണിൽ ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ഗംഭീര ഇളവിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ അവസരമാണിത്.
ഷവോമി പോക്കറ്റ് പ്രോ (Xiaomi Pocket Pro)
കണക്ടർ ടൈപ്പ് -യുഎസ്ബി ടൈപ്പ് സി, ബ്രാൻഡ് -ഷവോമി, ബാറ്ററി -10000 മില്ലിയാംപ് അവേഴ്സ്
ആംബ്രെയ്ൻ 20000mAh (mbrane 20000mAh)
കണക്ടർ ടൈപ്പ് -യുഎസ്ബി ടൈപ്പ് സി, ബ്രാൻഡ് -ആംബ്രെയ്ൻ
പോർട്രോണിക്സ് ലക്സ്സെൽ (Portronics Luxcell)
കണക്ടർ ടൈപ്പ് -യുഎസ്ബി ടൈപ്പ് സി, ബ്രാൻഡ് -പോർട്രോണിക്സ്, ബാറ്ററി -10000 മില്ലിയാമ്പ് അവേഴ്സ്
ബോട്ട് പിബി300 (boAt PB300)
കണക്ടർ ടൈപ്പ് -യുഎസ്ബി ടൈപ്പ് സി, ബ്രാൻഡ് -ബോട്ട്, ബാറ്ററി -10000 മില്ലിയാമ്പ് അവേഴ്സ്
സാംസങ് ഒറിജിനൽ അഡാപ്റ്റർ (Samsung Original Adapter)
ബ്രാൻഡ് -സാംസങ്, കണക്ടർ ടൈപ്പ് -യുഎസ്ബി, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് -240 വോൾട്ട്
ഗൂഗിൾ 30ഡബ്ല്യൂ (Google 30W)
ബ്രാൻഡ് -മിഫാസോ, കണക്ടർ ടൈപ്പ് -യുഎസ്ബി ടൈപ്പ് സി
Explore