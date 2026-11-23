യമനിലെ ഹുദൈദയിൽ വ്യോമാക്രമണം; നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 10 പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
സൻആ: പടിഞ്ഞാറൻ യമനിലെ ഹുദൈദ നഗരത്തിലുള്ള ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 10 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഹൂത്തി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തായിസ് പ്രവിശ്യയിലും തുടർ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഹൂത്തി അനുകൂല വാർത്താ ഏജൻസിയായ ‘സബ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച്, ഹുദൈദയിലെ പബ്ലിക് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോർപ്പറേഷന്റെ കെട്ടിടത്തിന് നേരെയാണ് സൗദി വിമാനങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇരകളെ കണ്ടെത്താൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു.
ഇതിന് പുറമെ, തായിസ് പ്രവിശ്യയിൽ നാല് വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായും ഹൂത്തി മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പ്രവിശ്യയുടെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള അൽ ജർബൗബ് മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് രണ്ടും അൽ തായിസിയയിൽ രണ്ടും ആക്രമണങ്ങളാണ് നടന്നത്.
കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനിടെ അഞ്ച് ഗവർണറേറ്റുകളിലായി നടന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 12 സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 47 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഹൂത്തികളുടെ കീഴിലുള്ള ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഹൂത്തികളും യമൻ സർക്കാർ സേനയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷമായതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. ഹുദൈദ തുറമുഖത്തെ ഹൂത്തി സൈനിക ശേഷികൾ ആക്രമിച്ചതായും സൻആയിൽ ഓപ്പറേഷനുകൾ നടത്തിയതായും വെള്ളിയാഴ്ച സഖ്യസേന അറിയിച്ചിരുന്നു. തായിസിലും സാദയിലും ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.