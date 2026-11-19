'യാൾട്ട 2.0 എന്ന വിളി ശീതയുദ്ധകാലത്തെ ചിന്താഗതി'; ചർച്ചക്ക് മുൻപ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ചൈനtext_fields
ബീജിങ്: ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടി 'യാൾട്ട 2.0' സമ്മേളനമായി മാറിയേക്കാമെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചർച്ചകളെ തള്ളി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളും വിദഗ്ധരും രംഗത്തെത്തി. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനും ചേർന്ന് സ്വാധീന മേഖലകൾ വീതിച്ചെടുക്കുകയും ചെറുരാജ്യങ്ങളുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളെയാണ് ചൈന ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത്. ഇത്തരം താരതമ്യങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ട ശീതയുദ്ധ കാലത്തെ ചിന്താഗതിയാണെന്നാണ് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളും നിരീക്ഷകരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
ചരിത്രത്തിലെ യഥാർത്ഥ യാൾട്ട സമ്മേളനം?
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്പിന്റെ പുനഃസംഘടനയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ 1945-ൽ അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ ക്രിമിയയിലെ റിസോർട്ട് നഗരമായ യാൾട്ടയിൽ ഒത്തുചേർന്ന സമ്മേളനമാണ് ചരിത്രത്തിലെ യഥാർത്ഥ യാൾട്ട കോൺഫറൻസ്. വൻശക്തികൾ ചേർന്ന് ആഗോള സ്വാധീന മേഖലകൾ നിശ്ചയിച്ച ചരിത്രപശ്ചാത്തലമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയുമായി ചേർത്തുവായിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ആധുനിക ലോകക്രമത്തിൽ അത്തരമൊരു സമീപനം പ്രായോഗികമോ ഉചിതമോ അല്ലെന്നാണ് ചൈനീസ് പക്ഷത്തിന്റെ വാദം.
ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടിയിൽ യാൾട്ട മാതൃകയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടാകുന്നത് നിലവിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമത്തിന് എതിരാകുമെന്ന് ചില ചൈനീസ് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നിലവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥയ്ക്കും, ബഹുധ്രുവ ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ചൈനയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇത് വിരുദ്ധമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ചെറുരാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെയും സ്വതന്ത്ര നിലപാടുകളെയും അട്ടിമറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ' രാഷ്ട്രീയത്തെ ചൈന അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന സൂചനയാണ് പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്നത്.
അതേസമയം, ഉച്ചകോടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ച് വിസമ്മതിക്കുകയാണ്. ആഗോള സമാധാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്ന പൊതുവായ സൂചന മാത്രമാണ് മന്ത്രാലയം പങ്കുവെക്കുന്നത്. ചർച്ചകളുടെ അജണ്ടയും സാധ്യതകളും സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ദിശയും ഫലവും ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളുടെയും വിദഗ്ധരുടെയും നിലപാട് നയതന്ത്രതലത്തിൽ നിർണ്ണായകമാണ്.