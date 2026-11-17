തായ്വാനെ അമേരിക്ക കൈവിടുമോ? മൂന്നാം കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ഷിയും ട്രംപുംtext_fields
തായ്പേയ്: ഈ ആഴ്ച നടക്കുന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉച്ചകോടിക്കിടെ, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തായ്വാൻ വിഷയം ചർച്ചകളിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നേടാതെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി പുതിയ രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
ചൈന, അമേരിക്ക തുടങ്ങി 21 സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലെ നേതാക്കൾ ഈ ആഴ്ച ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ നടക്കുന്ന എപിഇസി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.
എൻവിഡിയയുടെ സിഇഒയെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച വിവാദം, കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ, തുടരുന്ന വ്യാപാര തർക്കം തുടങ്ങിയ സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ ബെയ്ജിങ്ങും വാഷിങ്ടണും തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യാ മത്സരത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
തായ്വാനെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ആ ദ്വീപിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനൗദ്യോഗിക പങ്കാളിയും ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പ്രധാന രാജ്യവുമാണ് അമേരിക്ക.
“ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമല്ല തായ്വാൻ,” തായ്വാനിലെ സെൻട്രൽ പോലീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചൈന-തായ്വാൻ ബന്ധ വിദഗ്ധനായ ആർതർ ഷിൻ-ഷെങ് വാങ് പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ നിയമപ്രകാരം തായ്വാന്റെ സ്വയംപ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അമേരിക്കക്കുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തായ്വാന് ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ ചൈന തായ്വാനെ ആക്രമിച്ചാൽ അമേരിക്ക നേരിട്ട് സൈനികമായി ഇടപെടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഉറപ്പ് നൽകാതെ അവ്യക്തമായ നിലപാടാണ് വാഷിങ്ടൺ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തുടർന്നുവരുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുമായി തായ്വാനിലെ ജനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പൊരുത്തപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തായ്വാനിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിസർച്ചിന്റെ പഠനത്തിൽ, അമേരിക്കയോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ വലിയ മാറ്റമില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ നടത്തിയ അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ, ചൈന തായ്വാനെ ആക്രമിച്ചാൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം തങ്ങളെ സഹായിക്കാനെത്തുമെന്ന് പകുതിയോളം ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബാക്കി പകുതിയോളം പേർ അമേരിക്കൻ സൈന്യം നേരിട്ട് ഇടപെടില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
ആയുധ വിൽപ്പനയിലെ തടസ്സം
രണ്ടാം തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം തായ്വാൻ സ്വന്തം പ്രതിരോധത്തിനായി കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം പ്രതിരോധ മേഖലക്കായി നീക്കിവെക്കുമെന്ന് തായ്വാനും അറിയിച്ചു.
അമേരിക്കയുടെ 14 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആയുധ ഇടപാട് ഇപ്പോഴും വൈകുകയാണ്. എന്നാൽ നേരത്തെ അംഗീകരിച്ച 11 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആയുധ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
യുദ്ധവിമാനങ്ങളും മിസൈലുകളും ലഭിക്കുന്നതിലും താമസമുണ്ട്. ഇതിന് ചൈനയുടെ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദം മാത്രമല്ല, ആയുധങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ശേഷിക്കുറവും കാരണമാകാമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിനും തായ്വാനും ഒരേ മിസൈലുകൾ ആവശ്യമായതിനാൽ ലഭ്യതക്കുറവ് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
തായ്വാനെതിരായ സൈനിക സമ്മർദം ചൈന ശക്തമാക്കുകയാണ്. 2025-ൽ ചൈനീസ് സൈനിക വിമാനങ്ങൾ തായ്വാനു സമീപം 5,448 തവണ പറന്നതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിന് പകരം, തായ്വാനെ കടൽമാർഗം ഉപരോധിക്കാനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനുമുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ചൈന നടത്തുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തായ്വാന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്തും ചൈനീസ് തീരസംരക്ഷണ കപ്പലുകൾ പട്രോളിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തായ്വാനുമേൽ തങ്ങളുടെ അധികാരവാദം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.