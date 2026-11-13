‘ഗസ്സയിൽ നടന്നത് വംശഹത്യ മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതി നാശവും’; ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉർദുഗാൻ

‘ഗസ്സയിൽ നടന്നത് വംശഹത്യ മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതി നാശവും’; ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉർദുഗാൻtext_fields
അന്റാലിയ (തുർക്കിയ): ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ വംശഹത്യ മാത്രമല്ല, ഗുരുതരമായ പരിസ്ഥിതി നാശം കൂടിയാണെന്ന് തുർക്കിയ പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ. ഗസ്സയിലെ യുദ്ധം പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലോകം തിരിച്ചറിയണമെന്നും ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് കൂടുതൽ മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ അനുമതി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തുർക്കിയയിലെ അന്റാലിയയിൽ നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയായ കോപ്31ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉർദുഗാൻ. ഗസ്സയിൽ നടന്നത് വംശഹത്യ മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതിയെ ആസൂത്രിതമായി നശിപ്പിക്കുന്ന ‘ഇക്കോസൈഡ്’ കൂടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകനേതാക്കളും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിനിധികളും കൈയടിയോടെയാണ് പ്രസ്താവനയെ സ്വീകരിച്ചത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒലിവ് മരങ്ങൾ വെട്ടിനശിപ്പിച്ചു. ഗസ്സയിലെ മണ്ണും വെള്ളവും മലിനമായി. നഗരങ്ങൾ വൻ അവശിഷ്ടക്കൂമ്പാരങ്ങളായി മാറി. യുദ്ധത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർന്നതിനുപുറമെ ശക്തമായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും പതിനായിരക്കണക്കിന് താൽക്കാലിക കൂടാരങ്ങളെയും അഭയകേന്ദ്രങ്ങളെയും വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ, ഉർദുഗാന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ തള്ളി. അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയെ ഇസ്രായേലിനെതിരെ നുണപ്രചാരണം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ ആരോപിച്ചു. ഉർദുഗാൻ ഹമാസിനെ പിന്തുണക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗസ്സയുടെ പുനർനിർമാണം ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ ഹമാസ് ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഗസ്സയെക്കുറിച്ച് യഥാർഥ ആശങ്കയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാനുമായി ചർച്ച വേണ്ടെന്ന് ട്രംപ്
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുനേരെ നേരിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടി നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, രാജ്യവുമായി കരാറിലെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾക്കുപകരം രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ പൂർണശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസിനോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇറാനുമായി കരാറിലെത്താനുള്ള സമയം ഏറെക്കാലം മുമ്പേ കഴിഞ്ഞെന്നും നൂറുകണക്കിന് ബില്യൺ ഡോളർ തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും ട്രംപ് തന്റെ സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു. ഇറാന്റെ ഉന്നത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി വാൻസ് നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്നതായി വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ വാൻസിന് അനുമതി നൽകാൻ ട്രംപ് തയാറായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ചർച്ചകൾ വേണ്ടെന്ന നിലപാട് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനക്കുപിന്നാലെ എണ്ണവില ഉയരുകയും വാൾസ്ട്രീറ്റ് ഓഹരി വിപണിയിലെ ഫ്യൂച്ചറുകൾ ഇടിയുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനിക നടപടി ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു ട്രംപിനുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇരുവരും കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ ട്രംപും നെതന്യാഹുവും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ തർക്കമുണ്ടായെന്ന വാർത്ത നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫിസ് തള്ളി. വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും സംഭാഷണം പ്രയാസകരമായിരുന്നില്ലെന്നും മുതിർന്ന ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനും വ്യക്തമാക്കി.