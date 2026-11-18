'പടിഞ്ഞാറൻ ശക്തികൾ 'പഴയകാല ആധിപത്യവാദികൾ': ത്രിരാഷ്ട്ര കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ വിമർശനവുമായി ഷിയും പുടിനും; ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന്text_fields
ഷെൻഷെൻ: എപെക് (APEC) ഉച്ചകോടിയിൽ വ്യാപാര സംരക്ഷണവാദങ്ങൾക്കും ഉപരോധങ്ങൾക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനും. യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി നിർണായകമായ ത്രിരാഷ്ട്ര കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഇരു നേതാക്കളുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണ ചൈനീസ് നഗരമായ ഷെൻഷെനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യ-പെസിഫിക് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ ഉച്ചകോടിയിലാണ് ഇരുവരും നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
അമേരിക്കയുടെ പുതിയ സാങ്കേതിക ഉപരോധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഷി ജിൻപിങിന്റെ പ്രതികരണം. എൻവിഡിയ പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള അത്യാധുനിക എ.ഐ ചിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നത് തടയാൻ അമേരിക്ക പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ വ്യാപാര സംവിധാനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ (WTO) കീഴിലുള്ള ബഹുമുഖ വ്യാപാര വ്യവസ്ഥയെ ശക്തമായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഷി ജിൻപിങ് ബിസിനസ്സ് പ്രമുഖരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ താരിഫ് നയങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടുന്നതാണ് ചൈനീസ് നിലപാട്.
അതേസമയം, പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ തുറന്നടിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങൾ വിപരീത ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും, അത് രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെ തടയാൻ പോന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പടിഞ്ഞാറൻ ശക്തികളെ 'പഴയകാല ആധിപത്യവാദികൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പുടിൻ, യൂറോപ്പ് അപമാനകരമായ തകർച്ചയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും വിമർശിച്ചു.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മനിലയിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്ന ഷെൻഷെനിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ട്രംപ്, ഷി ജിൻപിങ്, വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. 1945-ലെ യാൽട്ട ഉച്ചകോടിയോട് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ ചില രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉപമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ലോക കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ച വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, ഇറാനിലെ സംഘർഷങ്ങൾ, ആഗോള വ്യാപാരം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ആണവായുധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിർണായക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചാവിഷയമാകും. അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കാൻ ഉച്ചകോടി സഹായിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെയും ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഒരുപോലെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നിർണായക തീരുമാനങ്ങളാകും ഇന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാവുകയെന്നാണ് സൂചന.