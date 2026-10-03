പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഫണ്ടില്ല; മിസിസിപ്പിയിലെ താജ്മഹൽ വീണ്ടും വിൽപ്പനക്ക്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: താജ്മഹൽ മാതൃകയിൽ മിസിസിപ്പിയിലെ തീരദേശ നഗരമായ ഓഷ്യൻ സ്പ്രിങ്സിൽ നിർമ്മിച്ച പൂർത്തിയാകാത്ത ജലാശയതീര കൊട്ടാരം വീണ്ടും ശ്രദ്ധാകർഷിക്കുന്നു. പണിപൂർത്തിയാക്കാൻ ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാൽ 2.5 മില്യൺ ഡോളർ വിലയിട്ട് കൊട്ടാരസദൃശമായ ഭവനം വീണ്ടും വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉടമ. മെക്സിക്കൻ ഉൾക്കടൽ തീരത്ത് ഏകദേശം ഒരേക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമിയിലാണ് 4,402 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഈ മന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
2016-ൽ 2 മില്യൺ ഡോളർ ചോദവിലയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചത്. എന്നാൽ 10 വർഷത്തിനു ശേഷവും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. തന്റെ സ്വപ്നപദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും കൊട്ടാരം വാങ്ങാനെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉടമ. ബിലോക്സിയിലെ ഡോക്ടറായ ഡോ. പ്രവീൺ സൈജ 2008-ലാണ് താജ്മഹൽ മാതൃകയിലുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. മുൻഭാഗത്ത് വാട്ടർ ഫൗണ്ടേഷനോടു കൂടിയ കൊട്ടാരം തന്റെ പ്രധാന വസതിയായി ഉപയോഗിക്കാനായിരുന്നു സൈജ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പദ്ധതിക്ക് അനുയോജ്യമായ കരാറുകാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം വർഷങ്ങളായി ഇതിന്റെ പണികൾ മന്ദഗതിയിലായി. ശേഷിക്കുന്ന പണികൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കെട്ടിടം മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറാൻ ഉടമ തീരുമാനിച്ചത്.
അഞ്ചു കിടപ്പുമുറികളുള്ള ഈ വീട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 30 അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പം 126 അടി നീളത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള ജലാശയ തീരവുമുണ്ട്. ഇൻസുലേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടന പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. തെക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള ജലക്കാഴ്ച നൽകുന്ന ഗോപുരങ്ങളും വലിയ ഔട്ട്ഡോർ ടെറസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ. ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഒരു പ്രധാന ബെഡ്റൂം സ്യൂട്ടും അതിഥികൾക്കുള്ള മുറികളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടവറുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു റൂഫ്ടോപ്പ് ലോഞ്ച് ഏരിയയുമുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽക്കൂരക്ക് ഘടനാപരമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്, പ്ലംബിംഗ് അടങ്ങുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സംവിധാനങ്ങളും ഇനി ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡ്രൈവാൾ, ഇന്റീരിയർ ഫിക്സ്ചറുകൾ, അടുക്കളയിലെ കൗണ്ടർടോപ്പുകൾ, കാബിനറ്റുകൾ എന്നിവയും ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
2016-ലെ വിലയിൽ നിന്ന് 5,00,000 ഡോളറിന്റെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പ്രാദേശിക സ്വത്ത് മൂല്യങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളും നിലവിൽ വസ്തുവിലുള്ള നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലവർദ്ധനയുമാണെന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിങ് ഏജന്റ് പറയുന്നു. തീരദേശ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് ഓഷ്യൻ സ്പ്രിങ്സ്. ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ മികച്ച ബീച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ യു.എസ്.എ ടുഡേ പട്ടികയിൽ ഓഷ്യൻ സ്പ്രിങ്സ് ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകതരം രൂപകൽപ്പനയുള്ളതിനാലും പൂർത്തിയാക്കാൻ വലിയ തുക നിക്ഷേപം ആവശ്യമായതിനാലും, പ്രാദേശിക പ്രദേശത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള വാങ്ങലുകാരിൽ നിന്നാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റുമാർ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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