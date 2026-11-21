ഹുർമുസിൽ യുദ്ധം മുറുകുന്നു; യു.എസ് സൈനിക ഡ്രോൺ വെടിവെച്ചിട്ട് ഇറാൻtext_fields
തെഹ്റാൻ: ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുകയായിരുന്ന അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ എം.ക്യു-9 ഡ്രോൺ വെടിവെച്ചിട്ട് ഇറാൻ. ഇതോടെ ഇറാൻ വെടിവെച്ചിടുന്ന അമേരിക്കൻ അത്യാധുനിക ഡ്രോണുകളുടെ എണ്ണം 58 ആയി. നിരീക്ഷണത്തിനും ആക്രമണങ്ങൾക്കുമായി അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളില്ലാ പോർവിമാനമായ 'എം.ക്യു-9 റീപ്പർ'ആണ് ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ടത്.
പുതുതായി വിന്യസിച്ച അത്യാധുനിക വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡ്രോൺ തകർത്തതെന്നും ഇതോടെ ഇറാൻ സൈന്യം വെടിവെച്ചിടുന്ന അമേരിക്കൻ ഡ്രോണുകൾ 58 എണ്ണമായെന്നും ഐ.ആർ.ജി.സി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ യുദ്ധാന്തരീക്ഷം അയവില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഹുർമുസിലെ എല്ലാ സൈനിക, വ്യോമ നീക്കങ്ങളും നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു നീക്കത്തിനും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും ഇറാൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കടലിടുക്കിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന മറ്റു രണ്ട് യു.എസ് ഡ്രോണുകളും വെടിവെച്ചിട്ടതായും ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. പുറമേ, ഹുർമുസിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മൈനിൽ തട്ടി മൂന്ന് എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് തീപിടിച്ചിരുന്നു. നിയന്ത്രിത മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ ഇറാൻ നാവികസേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കുകയും നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പിന്നാലെ ഐ.ആർ.ജി.സി അറിയിച്ചിരുന്നു.
സമീപകാലത്ത് മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് കപ്പലുകളെങ്കിലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ‘വ്യാജ അമേരിക്കൻ റൂട്ടുകൾ’ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് ഇറാൻ സൈന്യം കപ്പലുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മുന്നറിയിപ്പ് ലംഘിച്ചാലും മറ്റു നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇറാൻ.
ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ മേഖലയിൽ ആരംഭിച്ച യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധി അമേരിക്കൻ ഡ്രോണുകൾ ഇറാൻ ഇതിനോടകം തകർത്തിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു അത്യാധുനിക ഡ്രോൺ കൂടി ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ടത്. ഇത് യുദ്ധം കൂടുതൽ മുറുകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് വിദഗധർ നൽകുന്ന സൂചന.