ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നയതന്ത്ര നീക്കവുമായി ജെ.ഡി വാൻസ്; സുരക്ഷാ മേധാവിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് സാധ്യത

ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നയതന്ത്ര നീക്കവുമായി ജെ.ഡി വാൻസ്; സുരക്ഷാ മേധാവിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് സാധ്യതtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇറാന്റെ ഉന്നത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഹ്സിൻ റെസായിയുമായി നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് വാൻസ് പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബറിൽ റെസായിക്ക് വാൻസ് കത്തയച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ തീയതി ഇതുവരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇറാനുമായി ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ വാൻസിന് അനുമതി നൽകിയതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളെയും അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് യു.എസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഖത്തറിലായിരിക്കും കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കാൻ സാധ്യതയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധികളായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും ജാരെഡ് കുഷ്നറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ വാൻസാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സജീവമായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന മധ്യസ്ഥനായി മാറുന്നത് വാൻസിന് രാഷ്ട്രീയപരമായി വെല്ലുവിളിയാണ്. ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നീളാം. മറിച്ച് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാകുകയും ചെയ്യും.
ജൂണിൽ വാൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയും ഇറാനും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ ഇറാനിൽ നിന്ന് ഉറപ്പുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ ധാരണാപത്രം ഇറാന് വീണ്ടും സൈനികമായി സജ്ജമാകാനും എണ്ണവരുമാനം നേടാനും സമയം നൽകിയെന്ന് ട്രംപ് സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ വിമർശിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
അതേസമയം, ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അമേരിക്കൻ ഉപരോധം നീക്കണമെന്നും നാവിക ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മരവിപ്പിച്ച ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകണമെന്നും ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകാത്തതാണെന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പ്രതികരിച്ചു.
ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായി വിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും മധ്യസ്ഥർ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ ആക്രമണസാധ്യത കുറയുന്ന ദൂരത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിലെ ഉപരോധത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നിർദേശം.
എന്നാൽ ചർച്ചകളിലൂടെ ധാരണയിലെത്താനാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇറാൻ നയതന്ത്രജ്ഞർക്ക് സംശയമുണ്ട്. മുൻ ചർച്ചകൾ ഇസ്രായേലിന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടതും പുതിയ ആക്രമണത്തിന് ട്രംപ് മുതിർന്നേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഇറാനുണ്ട്.
അതിനിടെ, അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകളെ 'സാങ്കൽപ്പിക ചർച്ചകൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച റെസായി, സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച ആണവ വസ്തുക്കളുടെ ഒരു അംശം പോലും ഇറാനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. വാൻസുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായതിനിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.