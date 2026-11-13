‘സൂം, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ്, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വ്യാജ പതിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു’; ഉത്തരകൊറിയൻ ഹാക്കർമാരുടെ കവർച്ചാ രീതി പുറത്തുവിട്ട് എഫ്ബിഐ

‘സൂം, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ്, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വ്യാജ പതിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു’; ഉത്തരകൊറിയൻ ഹാക്കർമാരുടെ കവർച്ചാ രീതി പുറത്തുവിട്ട് എഫ്ബിഐtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ചിത്രങ്ങൾ രഹസ്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ പരിചയക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉത്തരകൊറിയൻ ഹാക്കർമാർ 18 മാസത്തിനിടെ 400 മില്യൺ ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസി മോഷ്ടിച്ചതായി യു.എസ് ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (എഫ്.ബി.ഐ) അറിയിച്ചു.
‘ഫേസ്സ്റ്റീലർ’എന്ന് എഫ്.ബി.ഐ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ് തട്ടിപ്പ് രീതിയിലൂടെയാണ് മോഷണം നടത്തുന്നത്. സൂം, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീമ്സ്, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് തുടങ്ങിയ വീഡിയോ മീറ്റിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ വ്യാജ പതിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇരകളെ വീഡിയോ കോളുകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്.
ഇരകൾക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള വ്യക്തികളിൽനിന്നാണ് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ വ്യക്തികളുടെ സമൂഹമാധ്യമ, ആശയവിനിമയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്കർമാർ നേരത്തേ കൈക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. അവരുടെ ചിത്രങ്ങളും രഹസ്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്തുവെച്ചാണ് തട്ടിപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
വീഡിയോ കോളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ഇരകളുടെയും ദൃശ്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. തുടർന്ന് സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് അത് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ഇരകളുടെ കംപ്യൂട്ടറുകളിലും സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലും മാൽവെയർ ബാധിക്കും. പിന്നീട് ഇരകളുടെ കോൺടാക്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പേരെയും തട്ടിപ്പിന് ലക്ഷ്യമിടും.
ഇരകളുടെ വെബ്ക്യാമുകളിൽനിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത 900-ലധികം വീഡിയോകൾ കണ്ടെത്തിയതായി എഫ്.ബി.ഐ ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ മുന്നറിയിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
ക്രിപ്റ്റോകറൻസി, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ മേഖലകളിലെ അറിയപ്പെടുന്നവരും സ്വാധീനമുള്ളവരുമായ വ്യക്തികളുടെ ഡീപ്ഫേക്ക് വീഡിയോകൾ നിർമിക്കാൻ ഹാക്കർമാർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
‘സഫയർ സ്ലീറ്റ്’ , ‘UNC1069’ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉത്തരകൊറിയൻ ഹാക്കർ സംഘത്തെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ
എന്ന് എഫ്.ബി.ഐ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചായ ബിനാൻസിൽനിന്ന് അടുത്തിടെ 6.3 ബില്യൺ ഡോളർ കവർന്ന സംഭവവുമായി എഫ്.ബി.ഐയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളും ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരകൊറിയൻ ഹാക്കർമാരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സംഘമാണിത്.