'വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം മുസ്ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു'; ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി യുഎസ് മതസ്വാതന്ത്ര്യ സമിതിtext_fields
വാഷിങ്ങ്ടൺ: രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനിടെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ശക്തമാക്കിയതായി യുഎസ് കമീഷൻ ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം (യു.എസ്.സി.ഐ.ആർ.എഫ്) ആരോപിച്ചു. മുസ്ലിം പൗരന്മാരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും 'വിദേശികൾ' എന്ന് മുദ്രകുത്തുകയും ഇപ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമായി നാടുകടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് സമിതി അധ്യക്ഷൻ ആസിഫ് മഹ്മൂദ് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 13 കോടി ജനങ്ങളെയാണ് എസ്.ഐ.ആറിന്റെ പേരിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. ഇത് ഏകദേശം മെക്സിക്കോയുടെ ജനസംഖ്യക്ക് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായ മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് ഈ ഒഴിവാക്കലുകൾ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2014ൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹിന്ദു ദേശീയത മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ബിജെപി, അധികാരത്തിൽ വന്നതുമുതൽ വിവേചനപരമായ നയങ്ങളും പീഡനങ്ങളും വർധിച്ചതായി മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
'അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി നാടുകടത്താനുള്ള മറ്റൊരു നീക്കവുമായി വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം കൂടിക്കലർന്നിരിക്കുകയാണ്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ വിദേശിയാണെന്ന് സ്വയം തെളിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, മുസ്ലിം വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം പൗരന്മാരെ നാടുകടത്തുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യമാണെന്ന്' യുഎസ് സമിതി അംഗം ജീൻ മിൽസ് പറഞ്ഞു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയെ 'പ്രത്യേക ആശങ്കയുള്ള രാജ്യമായി' പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ജീൻ മിൽസ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഇരട്ടിപ്പുകൾ, മരണപ്പെട്ടവർ, താമസം മാറിയവർ, മറ്റ് അയോഗ്യരായ വോട്ടർമാർ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കാനാണ് പരിഷ്കരണം നടത്തിയതെന്നും, തെറ്റായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അപ്പീൽ നൽകാൻ അവസരമുണ്ടെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം, വിവേചനം കാണിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം സർക്കാർ നിഷേധിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ സമീപ കാലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവരെയാണ് ഇത് ബാധിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭകരും ആരോപിച്ചു. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സർക്കാർ നടപടികളെ മനുഷ്യാവകാശ വിദഗ്ധർ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യു.എസ്.സി.ഐ.ആർ.എഫിന്റെ കണ്ടത്തലിനെ പക്ഷപാതപരമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിഷയം മന്ത്രാലയം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ വാഷിങ്ങ്ടണിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മതസ്വാതന്ത്ര്യം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉഭയകക്ഷി സമിതിയാണ് യു.എസ്.സി.ഐ.ആർ.എഫ്.
മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (യു.എൻ) വിദഗ്ധരും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും ആരോപിക്കുന്നു. വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ, പൗരത്വ നിയമം, മുസ്ലിം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ പൊളിച്ചുമാറ്റൽ, മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞത്, വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.