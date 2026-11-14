ട്രംപുമായി ഇടഞ്ഞ് ജെ.ഡി. വാൻസ്; മാർക്കോ റൂബിയോയ്ക്ക് വഴിതുറക്കുമോ?! അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്

ട്രംപുമായി ഇടഞ്ഞ് ജെ.ഡി. വാൻസ്; മാർക്കോ റൂബിയോയ്ക്ക് വഴിതുറക്കുമോ?! അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്text_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: അടുത്തിടെ നടന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നേരിട്ട കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ, 2028-ലെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന കാര്യം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പിൻഗാമിയായി ദീർഘകാലമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന വാൻസ്, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ജനവിരുദ്ധമായ സൈനിക സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് വർഷത്തിനപ്പുറം നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൈറ്റ് ഹൗസ് നിലനിർത്താൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലവിലെ വിദേശനയം റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധ്യത അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വാൻസിന്റെ ഉപദേശകർക്കിടയിൽ കടുത്ത ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയും ട്രംപും വാൻസും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയും
യു.എസ് കോൺഗ്രസിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് തിരിച്ചുനൽകിയ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ക്യാമ്പിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് വഴിവെച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച നീണ്ട കുറിപ്പിൽ, ഇറാനെതിരെ തുടരുന്ന സൈനിക നീക്കമാണ് വോട്ടർമാരുടെ തിരിച്ചടിക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്ന് വാൻസ് തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. 'നമ്മൾ തോൽക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം യുദ്ധമാണ്' എന്ന വാൻസിന്റെ പ്രസ്താവന വൈറ്റ് ഹൗസിനുള്ളിൽ വലിയ ഭിന്നതയ്ക്ക് തിരികൊളുത്തി. സൈനിക നടപടികൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് ന്യായീകരിച്ച പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് വാൻസിന്റെ ഈ പരസ്യ നിലപാടിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം തുടരുകയാണെങ്കിൽ വോട്ടർമാർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും അകലുമെന്ന് വാൻസിന്റെ ഉപദേശകർ ഭയപ്പെടുന്നു. 'ജെ.ഡി. വാൻസിന് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം; ഇറാൻ യുദ്ധം തുടർന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ്', ഒരു മുതിർന്ന ഉപദേശകൻ പ്രതികരിച്ചു. ഈ വർഷം ആദ്യം നാലാമത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിനെത്തുടർന്നുള്ള കുടുംബപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും 2028-ലെ പ്രചാരണത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വാൻസിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട്.
ട്രംപിന് ശേഷമുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതൃത്വം ആര് ഏറ്റെടുക്കും?
വൈറ്റ് ഹൗസ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായി സ്റ്റീഫൻ മില്ലറെ പോലുള്ളവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ആഭ്യന്തര ഭരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുമ്പോഴും, 2028-ലെ പിൻഗാമി ആരെന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും തുറന്നുകിടക്കുകയാണ്. വിദേശനയത്തിലെ തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് ഭരണകൂടത്തിന് എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ കരകയറാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ജെ.ഡി. വാൻസിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം.
പുതിയ നേതൃത്വത്തിനായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ ക്യാമ്പിൽ ചർച്ചകൾ സജീവം; മാർക്കോ റൂബിയോയ്ക്കും സാധ്യത
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ് 2028-ലെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പിൻഗാമിയായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയെ ആര് നയിക്കുമെന്ന ചർച്ചകൾ വാഷിംഗ്ടണിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞു. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന മാർക്കോ റൂബിയോയെ പോലുള്ള മുതിർന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കൾക്ക് വാൻസിന്റെ പിന്മാറ്റം വലിയ അവസരമായി മാറിയേക്കാം. ഇറാൻ യുദ്ധവും ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയും സൃഷ്ടിച്ച ജനരോഷം മറികടന്ന്, യാഥാസ്ഥിതിക വോട്ടർമാരെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന പുതിയൊരു മുഖത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ട്രംപിന് ശേഷമുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ സഖ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.