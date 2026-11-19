മദുറോ വീണതിന് പിന്നാലെ വെനിസ്വേലയിൽ സൈനിക കരാറുമായി അമേരിക്ക; എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലും കണ്ണ്, കൊളംബിയയിലേക്കും നീക്കംtext_fields
കാരക്കാസ്: ജനുവരിയിൽ സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മദുറോയെ പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായി വെനിസ്വേല സന്ദർശിച്ച യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത്, പുതിയ സൈനിക സഹകരണ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംയുക്ത പരിശീലനം, രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഹെഗ്സെത്ത് വ്യക്തമാക്കി. ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസിനൊപ്പം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൊതുവായ ഭീഷണികളെ നേരിടാനും വെനിസ്വേലൻ സൈന്യത്തിന്റെ പരിശീലനം ശക്തമാക്കാനും ഈ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്ന് റോഡ്രിഗസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇരുവരും പുറത്തുവിട്ടില്ല.
എണ്ണ മേഖലയിലും പിടിമുറുക്കി അമേരിക്ക
മദുറോയുടെ മാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ വെനിസ്വേലയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഊർജ്ജ നയത്തിലും നിക്ഷേപങ്ങളിലും അമേരിക്ക വേഗത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ്. രാജ്യത്തെ എണ്ണ ശേഖരത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗം വരുന്ന പതിനേഴ് എണ്ണപ്പാടങ്ങളിൽ ദീർഘകാല പ്രവർത്തനത്തിന് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ബ്ലൂ എനർജി പാർട്ണേഴ്സ് (NABEP) എന്ന കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ കരാർ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിലൂടെ NABEP-ന്റെ മാതൃസ്ഥാപനത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഓഹരിയും ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ നിശ്ചിത വിഹിതവും ലഭിച്ചു.
കരാറിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വെനിസ്വേലൻ വ്യവസായി അലജാൻഡ്രോ ബെറ്റാൻകോർട്ടിനെ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലും യുഎസ് എംബസിയിലും കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഹെഗ്സെത്തുമായി എണ്ണ സഹകരണത്തിന്റെ പുരോഗതി ചർച്ച ചെയ്തതായി ബെറ്റാൻകോർട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വർഷാവസാനത്തോടെ പ്രതിദിനം രണ്ടര ലക്ഷം ബാരലിലധികം എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ പ്രതിദിനം 2,24,000 ബാരലായിരുന്നു ഉൽപ്പാദനം.
കാരക്കാസ് സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ കൊളംബിയയിലും ഹെഗ്സെത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. ലഹരിക്കടത്ത് സംഘങ്ങളെയും മറ്റ് സായുധ വിഭാഗങ്ങളെയും നേരിടാൻ കൊളംബിയയെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ ഹെർക്കുലീസ് സി-130 വിമാനം കൈമാറുകയും സുരക്ഷാ സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കൊളംബിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
മദുറോയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വെനിസ്വേലയിൽ സൈനിക, സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം അമേരിക്ക കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് പുതിയ കരാറും സന്ദർശനവും നൽകുന്നത്. മേഖലയിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിലും എണ്ണ വിപണിയിലും പുതിയ നീക്കങ്ങൾ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.