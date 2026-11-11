ഇറാൻ ഫുട്ബാൾ ടീമിന്റെ വിമാനം തിരിച്ചയച്ച് ഇറാഖ്; ബസിൽ യാത്ര ചെയ്ത് താരങ്ങൾtext_fields
ബസ്റ: അമേരിക്കൻ ഉപരോധത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഫുട്ബാൾ മൈതാനത്തേക്കും. ഇറാഖിൽ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ചൊവ്വാഴ്ച (നവംബർ 10) ബസ്റ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ഇറാൻ ടീമിന്റെ വിമാനത്തിന് ഇറങ്ങാൻ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടെ, യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാൻ താരങ്ങൾക്ക് റോഡ് മാർഗം ബസിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവന്നു.
ഇറാനിയൻ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കെതിരായ അമേരിക്കൻ ഉപരോധം ലംഘിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇറാഖ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി വിമാനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. ബസ്റയിൽ ഇറങ്ങാനാകാതെ വന്നതോടെ വിമാനം ഇറാനിലെ അബാദാൻ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരികെ പറന്നു. തുടർന്ന് താരങ്ങളും സംഘാംഗങ്ങളും ബസിൽ ഷലാംചെ അതിർത്തി കടന്നാണ് ബസ്റയിലെത്തിയത്.
ബസ്റ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന നാല് രാജ്യങ്ങളുടെ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഇറാൻ ടീം എത്തിയത്. ഇറാൻ, ഇറാഖ്, ലെബനൻ, ഫലസ്തീൻ എന്നീ ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്റിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. നവംബർ 13-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ നവംബർ 14-ന് ഫലസ്തീനുമായാണ് ഇറാന്റെ ആദ്യ മത്സരം.
ഇറാന്റെ വ്യോമയാന മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്ക ഉപരോധം ശക്തമാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി. ഇറാനിയൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന വിദേശ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഇറാനിൽ നിന്ന് ബാഗ്ദാദിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഇറാഖ് നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫുട്ബാൾ ടീമിനും വിമാനയാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ, അമേരിക്കൻ ഉപരോധം ഇറാന്റെ കായിക മേഖലയെയും പരോക്ഷമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.