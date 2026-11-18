ഡിജിറ്റൽ യുദ്ധമുഖത്ത് അമേരിക്ക: സാങ്കേതിക തകർച്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ റഷ്യയും ചൈനയും? 'ഡിജിറ്റൽ ഡൂംസ്ഡേയും'?text_fields
തെൽ അവീവ്: അമേരിക്കയിൽ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ വ്യാപകമായ സാങ്കേതിക തകർച്ചകൾ വെറും സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ മാത്രമല്ലെന്നും, അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആസൂത്രിത സൈബർ ആക്രമണങ്ങളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സൈബർ സുരക്ഷാ രംഗത്തെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ചെക്ക് പോയിന്റിന്റെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഗിൽ മെസ്സിങ്. ഇസ്രായേൽ മാധ്യമമായ 103 എഫ്.എമ്മിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചത്. അമേരിക്കയുടെ വ്യോമയാനം, ആശയവിനിമയം, സാങ്കേതിക സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സ്തംഭിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളാകാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അമേരിക്കയിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ വലിയ തകർച്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമെങ്കിലും, ഈ വാദങ്ങളെ മെസ്സിങ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഒരു സാങ്കേതിക തകർച്ച കണ്ടെത്തി എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അതിന്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ഡിജിറ്റൽ ഡൂംസ്ഡേ' (Digital Doomsday) അഥവാ ലോകാവസാനത്തിന് സമാനമായ ഡിജിറ്റൽ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത്രയധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ തുടർച്ചയായ സാങ്കേതിക തകർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതൊരു സൈബർ ആക്രമണമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ അത് യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തുല്യമായേക്കാവുന്ന ഗൗരവമേറിയ വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് അധികൃതർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മെസ്സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റഷ്യ, ഉത്തരകൊറിയ, ഇറാൻ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാകാം ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നും, നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങാതെ പ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉപയോഗിച്ചാകും ഇവർ ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, രാജ്യത്ത് അടുത്തിടെയുണ്ടായ വ്യോമഗതാഗത സ്തംഭനത്തിനും മറ്റ് തകർച്ചകൾക്കും കാരണം പഴകിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സാങ്കേതിക പിഴവുകളുമാണെന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കൻ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി സീൻ ഡഫി, ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്രട്ടറി മാർക്വേൻ മുല്ലിൻ എന്നിവരും ഇതുവരെ സൈബർ ആക്രമണത്തിന്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, സാങ്കേതിക തകർച്ചകൾക്ക് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരുടെ നിലപാട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വളർച്ചയോടെ ഭാവിയിലെ യുദ്ധങ്ങൾ ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയാകും നടക്കുകയെന്ന ആശങ്കയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നത്.