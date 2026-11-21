കപ്പലുകൾ 300 ദിവസത്തിലധികം കടലിൽ; കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ അമേരിക്കൻ നാവികസേനtext_fields
വാഷിങ്ൺ: ‘ട്രംപ് ക്ലാസ്’ ആണവോർജ്ജ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിർമിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ അഭിലാഷപൂർണമായ പദ്ധതി, കപ്പൽനിർമാണ ചെലവുകൾ കുത്തനെ ഉയർത്തുമെന്നും 275 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഭാരം ഇതിലൂടെ വന്നുചേരുമെന്നും പുതിയ വിലയിരുത്തൽ. 2056ഓടെ നാവികസേനയുടെ കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം 286ൽ നിന്ന് 398 ആയി ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതി, സാമ്പത്തിക പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ചും നിലവിലുള്ള കപ്പലുകളുടെ പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചും ഗുരുതരമായ ആശങ്കകളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. തുടർച്ചയായ ദീർഘകാല വിന്യാസങ്ങൾ നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനശേഷിയെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സാമ്പത്തികവും ലോജിസ്റ്റിക്കലുമായ തടസ്സങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഗോള സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും സങ്കീർണമാകുകയാണ്.
ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ ആണവോർജ്ജ യുദ്ധക്കപ്പൽ ശൃംഖല നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതി, ഇതിനകം തന്നെ അമിത ജോലിഭാരം നേരിടുന്ന അമേരിക്കൻ നാവികസേനക്ക് കനത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട വിപുലീകരണം നാവികസേനയുടെ സ്വന്തം പ്രവചനങ്ങളേക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്ന വാർഷിക ചെലവിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. 15 ട്രംപ് ക്ലാസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി, വൻതോതിലുള്ള നാവിക വിപുലീകരണ ബില്ലിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ കൂടി ചേർക്കും. നിലവിലുള്ള കപ്പൽവ്യൂഹം നിലനിർത്താൻ പാടുപെടുന്നതിനിടെ, സമുദ്രാതിർത്തിയിലെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വാഷിങ്ടൺ എങ്ങനെ പണം കണ്ടെത്തുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതോടെ ഉയരുന്നത്.
നവംബർ 19ന് പുറത്തുവന്ന കോൺഗ്രഷണൽ ബജറ്റ് ഓഫിസിന്റെ (സിബിഒ) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 2027 മുതൽ 2056 വരെയുള്ള അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ 30 വർഷത്തെ കപ്പൽനിർമാണ പദ്ധതിക്ക് പ്രതിവർഷം ശരാശരി 53.8 ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവ് വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് നാവികസേനയുടെ സ്വന്തം കണക്കായ 45.7 ബില്യൺ ഡോളറിനേക്കാൾ ഏകദേശം 18 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ അനുവദിച്ച ശരാശരി തുകയേക്കാൾ 41 ശതമാനം കൂടുതലായിരിക്കും നാവികസേനയുടെ വാർഷിക കപ്പൽനിർമ്മാണ ചെലവെന്നും സിബിഒ പ്രവചിച്ചു. ഇത് കപ്പൽവ്യൂഹ വിപുലീകരണ പരിപാടിയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളെയാണ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.
വിപുലീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, 2026ലെ 286 കപ്പലുകളിൽനിന്ന് 2056ഓടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം 398 ആയി ഉയർത്താനാണ് യു.എസ് നാവികസേന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അടുത്ത 30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 371 പുതിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ വാങ്ങാനാണ് പദ്ധതി. ഇതിൽ ഏഴ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ, 38 വെർജീനിയ ക്ലാസ് അറ്റാക്ക് അന്തർവാഹിനികൾ, 16 അടുത്ത തലമുറ അന്തർവാഹിനികൾ, 57 ഡിസ്ട്രോയറുകൾ, 79 ഫ്രിഗേറ്റുകൾ, 15 ട്രംപ് ക്ലാസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭാവിയിലെ കപ്പൽവ്യൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി 72 മീഡിയം അൺമാൻഡ് സർഫേസ് വെസ്സലുകളും നാവികസേന വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ, നിർദ്ദിഷ്ട ട്രംപ് ക്ലാസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകളാണ് വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചെലവ് ഘടകങ്ങളിലൊന്നായി മാറുന്നത്. ഇത്തരം 15 കപ്പലുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഏകദേശം 275 ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവ് വരുമെന്നാണ് സിബിഒ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് നാവികസേനയുടെ പ്രവചനമായ 157 ബില്യൺ ഡോളറിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു യുദ്ധക്കപ്പലിന് ഏകദേശം 18.3 ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവ് വരുമെന്നതാണ് കണക്ക്. എന്നാൽ നാവികസേനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇത് 10.4 ബില്യൺ ഡോളറാണ്. ഈ 118 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വിടവ്, ദീർഘകാല കപ്പൽനിർമ്മാണ ബജറ്റിൽ ഈ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കാനിടയുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നാവികസേനയുടെ സമീപനത്തിലെ തന്ത്രപരമായ വൈരുദ്ധ്യവും സിബിഒ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കപ്പലുകളിലേക്കും ആളില്ലാ ഉപരിതല വാഹനങ്ങളിലേക്കും പ്രഹരശേഷി വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഈ യുദ്ധക്കപ്പൽ പദ്ധതിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പകരം, ചെറിയൊരു എണ്ണം അതിചെലവേറിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകളിൽ വലിയ പ്രഹരശേഷി കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട കപ്പൽവ്യൂഹം ചെയ്യുന്നത്.
ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പൽ നഷ്ടപ്പെടുകയോ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയോ ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. മിസൈൽ ശേഷിയുള്ള പഴയ കപ്പലുകൾ പുതിയവ സർവിസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പിൻവലിക്കുന്നതിനാൽ, 2035 വരെ നാവികസേനയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രഹരശേഷി കുറഞ്ഞേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം അമേരിക്കൻ നാവികസേന നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സാമ്പത്തിക ഭാരവും വരുന്നത്. ‘ദ ഗാർഡിയൻ’ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില കപ്പലുകൾ 300 ദിവസത്തിലധികം കടലിൽ ചെലവഴിച്ചു. സാധാരണ ഏഴ് മാസത്തെ കാലയളവിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വിന്യാസങ്ങൾ 10-11 മാസത്തേക്ക് നീണ്ടു. ഇത് കപ്പലുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി നിലനിർത്താൻ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റിവെക്കാൻ നാവികസേനയെ നിർബന്ധിതരാക്കി.
ദീർഘകാല വിന്യാസങ്ങൾ നാവികസേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്മർദ്ദത്തെയും കപ്പൽവ്യൂഹത്തിന്റെ സന്നദ്ധതയെയും കുറിച്ചും ആശങ്കകൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ‘യു.എസ്.എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ’ തുറമുഖ സന്ദർശനമില്ലാതെ 265 ദിവസം കടലിൽ ചെലവഴിച്ചതായി ദ ഗാർഡിയൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്ന് ‘യു.എസ്.എസ് ജോർജ്ജ് വാഷിംഗ്ടൺ’ മടങ്ങിയെത്തിയത്, പസഫിക്കിൽ അമേരിക്കൻ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളൊന്നും വിന്യസിക്കപ്പെടാതിരുന്ന അപൂർവമായ മൂന്ന് മാസത്തെ കാലയളവിനാണ് അവസാനം കുറിച്ചത്.