ബിബിസിക്കെതിരെ ട്രംപിന്റെ മാനനഷ്ടക്കേസ്; വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ യുഎസ് കോടതി അനുമതി

ബിബിസിക്കെതിരെ ട്രംപിന്റെ മാനനഷ്ടക്കേസ്; വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ യുഎസ് കോടതി അനുമതിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ബിബിസിക്കെതിരെ നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസിൽ വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ യുഎസ് കോടതി അനുമതി നൽകി. കേസ് തള്ളണമെന്ന ബിബിസിയുടെ ആവശ്യം ഫ്ലോറിഡ ഫെഡറൽ കോടതി ജഡ്ജി ജെഫ്രി കുണ്ട്സ് നിരസിച്ചു. ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ തന്റെ പ്രസംഗം തെറ്റായ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തുവെന്നതാണ് ട്രംപിന്റെ പരാതി.
ആകെ 10 ബില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ട്രംപ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇതിൽ അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളർ മാനനഷ്ടത്തിനും, ബാക്കി അഞ്ച് ബില്യൺ അന്യായ വ്യാപാര രീതികൾക്കുമെതിരെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്യായ വ്യാപാര രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണം കോടതി തള്ളി. ഇതോടെ അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ മാനനഷ്ടക്കേസ് മാത്രമാണ് ഇനി വിചാരണയിലേക്ക് കടക്കുക.
2021 ജനുവരി ആറിന് യുഎസ് ക്യാപിറ്റോളിൽ നടന്ന ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസംഗമാണ് കേസിന് ആധാരം. 2024-ലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബിബിസിയുടെ ‘പനോരമ’ പരിപാടിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്ററിയിലാണ് വിവാദ എഡിറ്റിങ് നടന്നത്. ക്യാപിറ്റോളിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തതും പ്രസംഗത്തിലെ ‘പോരാടുക’ എന്ന വാക്കും ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. താൻ അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുവെന്ന തെറ്റായ പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ച് പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ വാദം.
പ്രസംഗം എഡിറ്റ് ചെയ്തതിൽ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചതായി ബിബിസി നേരത്തെ സമ്മതിക്കുകയും അതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.വിവാദത്തെത്തുടർന്ന് ബിബിസിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, എഡിറ്റിംഗിൽ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് മനപ്പൂർവ്വം ട്രംപിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ചെയ്തതല്ലെന്നും, അതിനാൽ ഇത് അമേരിക്കൻ നിയമപ്രകാരം 'മാനനഷ്ടം' എന്ന കുറ്റത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്നുമായിരുന്നു ബിബിസിയുടെ പ്രധാന വാദം.
ഡോക്യുമെന്ററിയിലൂടെ ട്രംപിന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് നാശമുണ്ടായെന്ന വാദം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ, കേസ് തുടരാൻ അനുമതി നൽകിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ബിബിസി കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചിട്ടില്ല. വരുന്ന വിചാരണയിൽ ട്രംപ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കുന്നതാണ് ഈ കോടതി ഉത്തരവ്.