ട്രംപിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഇറാൻ ഡേർട്ടി ബോംബ് പ്രയോഗിക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി യു.എസ് ഇന്റലിജൻസ്; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വാഷിങ്ടൺ ഡി.സിയിൽ 'ഡേർട്ടി ബോംബ്' (റേഡിയോ ആക്ടീവ് വികിരണ ബോംബ്) സ്ഫോടനം നടത്താൻ ഇറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി യുഎസ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതോടെ യു.എസിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. എന്നാൽ നിലവിൽ യുഎസിന് വിശ്വസനീയമായ ഭീഷണികളൊന്നുമില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി. വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലെ മുതിർന്ന ട്രംപ് ഭരണകൂട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് 'ഡേർട്ടി ബോംബ്' അല്ലെങ്കിൽ രാസായുധം പ്രയോഗിക്കാൻ ഇറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചതായി സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സാഹചര്യങ്ങൾ ഭരണകൂടം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് ലോറൻ ബിസ് പറഞ്ഞു.
ഏഴ് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട്. ഒരു ആക്രമണമല്ല, മറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇറാൻ നടത്തുന്നതെന്നും ഇന്റലിജൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്റലിജൻസ് വിവരം ലഭിച്ചതോടെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി വാഷിങ്ടൺ ഡി.സിയിൽ അടിയന്തര മുൻകരുതൽ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് ലോറൻ ബിസ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിനകത്ത് അസാധാരണമായ ഒരു ആക്രമണത്തിന് ഇറാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നൽകേണ്ട തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിനായി സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ നിരവധി യോഗങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഇത്തരമൊരു ഓപ്പറേഷൻ നടപ്പാക്കാനുള്ള ശേഷി ഇറാന് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്ന് മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഭീഷണികളെ തുടർന്ന് മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റിനെ സൈനിക വസതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സീക്രട്ട് സർവീസ് നിർബന്ധിതരായതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സാധാരണ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും റേഡിയോ ആക്ടീവ് പദാർത്ഥങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഡേർട്ടി ബോംബ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ, ഒരു ആണവായുധത്തേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ സൈനികർക്കെതിരെ ഇറാൻ രാസായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതായും സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ സൈനികർക്കും നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആവശ്യമായ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളും പരിശീലനവും ഉണ്ടോ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയാലുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇറാന് ബോധ്യമുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.