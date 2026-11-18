യു.എസ് ജനപ്രതിനിധിസഭ: ഹക്കീം ജെഫ്രീസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനാർഥിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: യു.എസ് ജനപ്രതിനിധിസഭ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഹക്കീം ജെഫ്രീസിനെ നാമനിർദേശം ചെയ്തു. സ്പീക്കർ പദവിയിലെത്തിയാൽ ഈ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യ കറുത്തവർഗക്കാരനെന്ന ചരിത്രനേട്ടം ജെഫ്രീസിന് സ്വന്തമാകും.അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ 262 വോട്ടുകളിൽ 251 എണ്ണവും നേടിയാണ് ജെഫ്രീസ് നാമനിർദേശം ഉറപ്പിച്ചത്. ജനുവരിയിൽ പുതിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന സഭയിലെ ഔദ്യോഗിക വോട്ടെടുപ്പിലാണ് സ്പീക്കറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
സെനറ്റിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഒമ്പത് സീറ്റുകൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. അലാസ്കയിലെ നിർണായകമായ സെനറ്റ് മത്സരത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ സിറ്റിങ് സെനറ്റർ ഡാൻ സള്ളിവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി മുൻ ജനപ്രതിനിധി മേരി പെൽറ്റോള വിജയിച്ചതോടെയാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ സീറ്റ് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ 70 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടമാണ് പാർട്ടി സ്വന്തമാക്കിയത്.
1958ലാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒമ്പതോ അതിലധികമോ സെനറ്റ് സീറ്റുകൾ നേടിയത്. പെൽറ്റോളയുടെ വിജയത്തോടെ ജനുവരിയിൽ പുതിയ കോൺഗ്രസ് ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ സെനറ്റിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് 56-44 എന്ന ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ 16 വർഷത്തിനിടയിലെ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷമാണിത്.
യു.എസ് സൈനിക വിമാനം തകർത്തയാൾക്ക് കുറ്റപത്രം
ന്യൂയോർക്: അയർലൻഡിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ രാത്രി പാർക്ക് ചെയ്ത അമേരിക്കൻ സൈനിക വിമാനം കോടാലി ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തയാൾക്കെതിരെ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ പടിഞ്ഞാറൻ അയർലൻഡിലെ ഷാനൺ വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ഡെയ്തി ഒകോറെയ്നെതിരെയാണ് (48) മാൻഹട്ടനിലെ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
വിമാനത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനങ്ങളുടെ കുഴലുകൾ മുറിക്കുകയും കോക്പിറ്റിലെ ഉപകരണങ്ങൾ തകർക്കുകയും ഇന്ധന ടാങ്കുകളിൽ ലോഹഗോളങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തതായി യു.എസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഇടപെടുന്നതിലെ പ്രതിഷേധമാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് പ്രതിയുടെ അനുയായികളുടെ വിശദീകരണം. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഇടത്താവളമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായ ഷാനൺ. അമേരിക്കൻ എയർ നാഷനൽ ഗാർഡിന്റെ 60 ദശലക്ഷം ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന സി-130 ഹെർക്കുലീസ് വിമാനമാണ് ഇയാൾ തകർത്തത്.
വിമാനം ഉപയോഗശൂന്യമായെന്നും യു.എസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ പറഞ്ഞു. നിർണായക സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുപോലും ഭീഷണിയുയർത്തുന്നതായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് എഫ്.ബി.ഐ വ്യക്തമാക്കി.