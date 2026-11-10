ഇറാൻ ഭീഷണി; ബ്രിട്ടനിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു

ഇറാൻ ഭീഷണി; ബ്രിട്ടനിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾ പിൻവലിച്ചുtext_fields
ലണ്ടൻ: ഇറാനിൽനിന്നുള്ള ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ രണ്ടാമത്തെ സൈനിക വ്യോമതാവളത്തിൽനിന്നും വിമാനങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ച് അമേരിക്കൻ സൈന്യം. ബ്രിട്ടനിലെ റോയൽ എയർഫോഴ്സ് (ആർ.എ.എഫ്) മിൽഡൻഹാൾ വ്യോമതാവളത്തിൽനിന്നാണ് അമേരിക്കൻ സൈനിക വിമാനങ്ങൾ ജർമനിയിലേക്കും മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും മാറ്റിയത്. വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണലാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
മിൽഡൻഹാൾ വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെയുള്ള ഭീഷണിയുടെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം, ആർ.എ.എഫ് മിൽഡൻഹാൾ, ആർ.എ.എഫ് ലേക്കൻഹീത്ത് എന്നീ രണ്ട് വ്യോമതാവളങ്ങളിലെയും സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് അമേരിക്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന ഭീഷണിയാണ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾക്കിടെയാണ് നീക്കം.
ഇതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഇറാനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സുരക്ഷാ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ ആർ.എ.എഫ് ഫെയർഫോർഡ് വ്യോമതാവളത്തിൽനിന്ന് അമേരിക്കൻ ബോംബറുകൾ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ ഫെയർഫോർഡ് താവളത്തിന് സമീപം സുരക്ഷാ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് ഇറാനിയൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ സഹായിച്ചെന്ന സംശയത്തിൽ രണ്ടുപേരെക്കൂടി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇറാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ അമേരിക്കൻ ബോംബറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന താവളമായിരുന്നു ഫെയർഫോർഡ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടനിലെ താവളങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സൈനിക ലക്ഷ്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
അതേസമയം, ഫെയർഫോർഡ് വ്യോമതാവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ ഇറാനിൽനിന്ന് ഏകോപിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാകാമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആൻഡി ബേൺഹാം കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, ബ്രിട്ടനിലെ താവളത്തിനെതിരായ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഇറാന് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം ലണ്ടനിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.