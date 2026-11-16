സത്യാവസ്ഥ പുറത്തറിയുന്നത് ഭയക്കുന്നു; ഫലസ്തീൻ പുരോഹിതന് യുഎസ് വിസ നിഷേധിച്ചു

സത്യാവസ്ഥ പുറത്തറിയുന്നത് ഭയക്കുന്നു; ഫലസ്തീൻ പുരോഹിതന് യുഎസ് വിസ നിഷേധിച്ചുtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ബെത്ലഹേമിലുള്ള നേറ്റിവിറ്റി ദേവാലയത്തിലെ ഫലസ്തീൻ പാരിഷ് പ്രീസ്റ്റ് ഫാദർ ഇസ്സ തൽജീഹിന് അമേരിക്കൻ വീസ നിഷേധിച്ചു. അമേരിക്കൻ പുരോഹിതർക്കൊപ്പം വാഷിങ്ടണിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കാനിരിക്കെയാണ് യു.എസിന്റെ ഈ നടപടി. ഫലസ്തീൻ ഗ്രാമങ്ങൾക്കുനേരെയുണ്ടാകുന്ന ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അതിക്രമങ്ങളുടെ ഭീകരതയെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എത്തേണ്ടിയിരുന്നത്.
‘സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് വിസ നിഷേധിച്ചത്. ബത്ലഹേമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇടവക പുരോഹിതനെ ഒരു ഭീഷണിയായാണ് അവർ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മളെയെല്ലാം ആശങ്കപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കാരണം, അവിടെ ജീവനുവേണ്ടി പൊരുതുന്ന യഥാർഥ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം പുറത്തറിയാതെ തടയപ്പെടുകയാണിവിടെ‘- ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഫോർ ഫലസ്തീൻ വളന്റിയർ ലൈല മോഖിബെർ പ്രതികരിച്ചു.
ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെയും കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇസ്രായേലിനുള്ള യു.എസ് ആയുധക്കൈമാറ്റം നിർത്തലാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തോലിക്ക, ഓർത്തഡോക്സ്, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭാ നേതാക്കൾ തിങ്കളാഴ്ച യുഎസ് കാപ്പിറ്റോളിന് സമീപമുള്ള യുണൈറ്റഡ് മെത്തഡിസ്റ്റ് ബിൽഡിങിൽ ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ 46 ഡെമോക്രാറ്റ് സെനറ്റർമാരും റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാവ് റാൻഡ് പോളും ചേർന്ന് സെനറ്റർ ക്രിസ് വാൻ ഹോളന്റെ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. 2022 മുതൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഒമ്പത് അമേരിക്കക്കാരുടെ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നായിരുന്നു ഈ പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളിലും വലിയ വിജയം നേടിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ നടക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇസ്രായേലിനുള്ള സഹായങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും പ്രോ-ഇസ്രായേൽ ലോബിയിങ് ഗ്രൂപ്പായ ആൾപെയ്സിൽ നിന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഫാദർ ഇസ്സ തൽജീഹിന് വിസ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി ഹണി തൽജീഹിന് യു.എസ് വീസ ലഭിച്ചതിനാൽ അവർ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
‘എന്റെ സഹോദരന് അമേരിക്കയിൽ പ്രവേശിച്ച് ബത്ലഹേമിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ സത്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിസ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് തടയാനാകില്ല. ഒരു പുരോഹിതനെ മുറിക്ക് പുറത്തുനിർത്തിയത് വഴി ഒരു ജനതയുടെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്താമെന്ന് കരുതേണ്ട’-പ്രസ് റീലീസിൽ ഹണി തൽജീഹി വ്യക്തമാക്കി.
ചടങ്ങിൽ ഫലസ്തീൻ ലൂഥറൻ പാസ്റ്ററും ദാർ അൽകലിമ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനുമായ മിത്രി റഹേബ്, ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് മദർ അഗപിയ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ സംസാരിക്കും. ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനികാക്രമണത്തിൽ ഗസ്സയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 20,000ലധികം കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ എഴുതിയ 120 യാർഡ് നീളമുള്ള ശവമഞ്ച തുണിയുടെ പ്രദർശനവും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. ഗാസയിലെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇതുവരെ 74,500ലധികം ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അറ്റ്ലാൻറയിൽ നടന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ബത്ലഹേമിലെ ക്രിസ്മസ് ലൂഥറൻ ചർച്ചിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവ് മുൻഖർ ഇസാക്കിനും യു.എസ് വിസ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ട്രംപ് ഭരണകാലത്ത് ഇതിനുമുമ്പും അദ്ദേഹം യുഎസ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ യു.എസ് ഭരണകൂടം ഫലസ്തീൻ അനുകൂല ശബ്ദങ്ങളെ ബോധപൂർവ്വം തടയുന്നതായി വിമർശനമുയരുന്നുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഫലസ്തീൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും, അവരുടെ ദൈവശാസ്ത്രം ഫലസ്തീനികൾക്ക് എങ്ങനെ ദോഷം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമാണ് ‘ചർച്ച് അറ്റ് ദി ക്രോസ്റോഡ്സ്’ പോലുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മുൻഖർ ഇസാക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു.