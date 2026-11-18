മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ യു.എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു: റാഷിദ താലിബ്text_fields
മിഷിഗൺ: അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും പരസ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി യു.എസ് കോൺഗ്രസ് അംഗം റാഷിദ താലിബ്. മിഷിഗണിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇത്തരം വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
ടെലിവിഷനുകളിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന വിദ്വേഷജനകമായ രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങൾ തന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെപ്പോലും ബാധിച്ചതായി റാഷിദ താലിബ് തുറന്നുപറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടങ്ങൾക്കായി നടത്തുന്ന മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഭയവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും വളർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൊതുസമൂഹത്തിന് പുറമെ, വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ടി.വി പരസ്യങ്ങൾ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വൈകാരികമായി ബാധിച്ചതായി മിഷിഗണിൽ നിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രതിനിധിയായ റാഷിദ താലിബ് വ്യക്തമാക്കി.
യു.എസ് കോൺഗ്രസിലെ ആദ്യത്തെ ഫലസ്തീൻ -അമേരിക്കൻ വനിതയായ റാഷിദ താലിബ്, അറബ്-അമേരിക്കൻ, മുസ്ലിം വോട്ടർമാർക്ക് നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള മിഷിഗണിൽ നിന്നുള്ള യു.എസ് പ്രതിനിധിയാണ്. വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തുന്ന ഇത്തരം വിഭജന രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.