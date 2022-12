യു.എസിൽ അതിശൈത്യത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 31 ആയി; മഞ്ഞ് വീഴ്ച തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ അതിശൈത്യത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 31 ആയെന്ന് റിപോർട്ട്. ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായാണ് മരണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. യു.എസിന്‍റെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ തീവ്രമായ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയും കൊടും തണുപ്പും പിടിമുറുക്കിയിരുക്കുകയാണ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാർക്ക് ക്രിസ്മസ് ദിനം ദുരന്തമാണ് സമ്മാനിച്ചത്.

കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ വൈദ്യുതിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന മഞ്ഞുവീഴ്ചക്കും കൊടുങ്കാറ്റിനും നേരിയ ശമനം ഉണ്ടായെങ്കിലും സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ്. അതിരൂക്ഷമായ കാലാവസ്ഥ യു.എസിലെ 48 സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ബാധിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് വിമാന സർവ്വീസുകളും വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി റദ്ദാക്കി. ഞായറാഴ്ച 2400 ലധികവും ശനിയാഴ്ച 3500 ഉം വെള്ളിയാഴ്ച 6000 ത്തിലധികവും വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. അറ്റ്ലാന്റ, ചിക്കാഗോ, ഡെൻവർ, ഡിട്രോയിറ്റ്, ന്യൂയോർക്ക് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലുൾപ്പെടെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റോഡ് ഗതാഗത മേഖലകളിൽ ചിലത് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ശനിയാഴ്ച 1.7 ദശലക്ഷം പേരാ‍ണ് കൊടും തണുപ്പിൽ വൈദ്യുതിയില്ലാതെ ഇരുട്ടിലായത്. കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 70000 ത്തിലധികം പേർ ഞായറാഴ്ചയും വൈദ്യുതിയില്ലാതെ ദുരിതത്തിലായി. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടരുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ ന്യൂയോർക്കിലെ ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ് മേഖലയിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് അടി വരെ അധിക മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഉണ്ടാവുമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. Show Full Article

US Blizzard Brings Chaos On Christmas, 31 Dead, Parts Of New York Cut Off