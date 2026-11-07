യു.എസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ അറബിക്കടലിലേക്ക്; ഇറാനെതിരായ യുദ്ധനീക്കമെന്ന് സൂചന

യു.എസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ അറബിക്കടലിലേക്ക്; ഇറാനെതിരായ യുദ്ധനീക്കമെന്ന് സൂചനtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ നിർണായകമായ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ സംഘങ്ങളിലൊന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇറാനെതിരായ യുദ്ധം വീണ്ടും ആരംഭിക്കാനുള്ള പ്രധാന സൂചനയായാണിത് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട യുഎസ്എസ് തിയോഡോർ റൂസ്വെൽറ്റ്, മലാക്ക കടലിടുക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നതായി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച അവസാനത്തോടെ അറബിക്കടലിൽ എത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
അമേരിക്കയുടെ മൂന്നാമത്തെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ കൂടി പശ്ചിമേഷ്യയിൽ എത്തുന്നതോടെ ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് മൂന്ന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ സംഘങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും.അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം.
ജനുവരിയിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ആധിപത്യമുള്ള പുതിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അടുത്ത രണ്ട് മാസങ്ങൾ ട്രംപ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇറാനെ സമ്മർദത്തിലാക്കി ആണവ കരാറിലെത്തിക്കാനും ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായി തുറന്നുകൊടുക്കാനും സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്നും പറയുന്നു.
മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള 2,200 സൈനികരടങ്ങുന്ന അമേരിക്കൻ മറൈൻ സേനയെ ഉപയോഗിച്ച് ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ചെറിയ ദ്വീപുകളിലൊന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ചർച്ചയിലുണ്ട്.
ദ്വീപിൽ അമേരിക്കൻ സൈനികരെ വിന്യസിക്കുന്നത് ശക്തിപ്രകടനത്തിനുള്ള മാർഗമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധൻ ഷാർപ്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇത് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കാവുന്ന നീക്കമാണെന്ന് മറ്റൊരു വിദഗ്ധനായ ഹാക്കറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
യുഎസ്എസ് തിയോഡോർ റൂസ്വെൽറ്റിന്റെ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്കുള്ള നീക്കം മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള രണ്ട് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളിൽ ഒന്നിന് പകരമായിരിക്കാമെന്നും സൈനിക വിശകലന വിദഗ്ധ ഡോ. ലിനെറ്റ് നുസ്ബാച്ചർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇത് ഉടൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ അമേരിക്ക ഇസ്രയേലിന്റെ പിന്തുണയോടെയോ അല്ലാതെയോ ഇറാനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.
ഇറാന്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ അമേരിക്ക ഇതിനകം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. യൂറോപ്പിലേക്കോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ കൂടുതൽ യുഎസ് ബോംബറുകളും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ടാങ്കർ വിമാനങ്ങളും എത്തുന്നത് സൈനിക സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.