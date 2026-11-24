പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു; ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി വാൻസും റുബിയോയുംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനിയുമായി യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റുബിയോയും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രത്യേകം ചർച്ച നടത്തി. ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ഇറാനുമായി കരാറിലെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ട്രംപ് വാൻസിനോട് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം നേതാക്കളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച. ഈ മാസം നടന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന നഗരങ്ങളിലെ തട്ടിപ്പുകളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തടയുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ട്രംപ് വാൻസിന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇറാനുമായുള്ള ഹ്രസ്വകാല വെടിനിർത്തൽ കരാറിനായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വാൻസ്, യുദ്ധത്തോടുള്ള വോട്ടർമാരുടെ അതൃപ്തിയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഒമ്പത് മാസത്തോളമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിൽ ട്രംപിന്റെ അടുത്ത നീക്കം എന്തായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്. പൂർണതോതിലുള്ള യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക മേഖലയിലെ യു.എസിന്റെ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ശക്തമാണ്. വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ നടക്കുന്ന യു.എസ്-ഖത്തർ തന്ത്രപ്രധാന സംഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി വാഷിങ്ടണിലെത്തിയത്. ഇറാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലാ സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളും വാഷിങ്ടണും ദോഹയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധവും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി. ആഗോളതലത്തിൽ ഖത്തർ നടത്തുന്ന മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളെ റുബിയോ അഭിനന്ദിച്ചതായി യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഭീഷണികൾ ചെറുക്കുന്നതിനും സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സഹകരണം തുടരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുനയ മുൻഗണനകളും ചർച്ചയായതായി സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, പുതിയ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ സുസ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവുമായ പശ്ചിമേഷ്യക്കായി സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് റുബിയോ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഈ മാസം ആദ്യം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ട്രംപും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. സൈനികമായി നോക്കുമ്പോൾ ഇറാൻ യുദ്ധം ഫലത്തിൽ അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്നായിരുന്നു അന്ന് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.
ഷിക്കാഗോയിൽ ദീപാവലി ഇനി ‘ഔദ്യോഗികം’
വാഷിങ്ടൺ: ദീപാവലിക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകി അമേരിക്കയിലെ ഷിക്കാഗോ മേയർ ബ്രാൻഡൻ ജോൺസൺ. നഗരത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സമ്പന്നത വർധിപ്പിക്കുകയും ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന സാംസ്കാരിക, മത പാരമ്പര്യങ്ങളെ ആഘോഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം നഗരവാസികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ഹിന്ദു, ജൈന മതവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മീയവും സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ആഘോഷമാണ് ദീപാവലിയെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ വിളംബരത്തിൽ മേയർ വ്യക്തമാക്കി. വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാൻ പിന്തുടരുന്നത്. ഷിക്കാഗോ നഗരം ഉൾപ്പെടുന്ന കുക്ക് കൗണ്ടിയിലെ ബോർഡ് ഓഫ് കമീഷണേഴ്സും സമാനമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.
ഒറോറയിലെ ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ കൗമാരക്കാരൻ കൂട്ടവെടിവെപ്പിന് ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മേയറുടെ നടപടി. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ, വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, ഉത്സവവേളകളിൽ പുലർത്തേണ്ട ജാഗ്രത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എഫ്.ബി.ഐയുടെ ഷിക്കാഗോ ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹിന്ദു സമുദായ പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.