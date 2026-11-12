ബംഗ്ലാദേശിൽ എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം; അവാമി ലീഗ് വിലക്കിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി യു.എൻ

ബംഗ്ലാദേശിൽ എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം; അവാമി ലീഗ് വിലക്കിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി യു.എൻtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: ബംഗ്ലാദേശിൽ ഒരു പാർട്ടിയെയും മാറ്റിനിർത്താതെ എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനും അവസരം നൽകണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (യു.എൻ). മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീനയുടെ പാർട്ടിയായ അവാമി ലീഗിന് രാജ്യത്ത് വിലക്ക് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യു.എന്നിന്റെ ഈ പ്രതികരണം. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും നേതാക്കൾക്കും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കണമെന്ന് യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി വക്താവ് ഫർഹാൻ ഹഖ് ന്യൂയോർക്കിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, രാജ്യത്ത് നടന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദികളായവർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ മറുപടി പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2024 ആഗസ്റ്റിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വൻ പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്നാണ് 15 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ഭരണത്തിന് വിരാമമിട്ട് ശൈഖ് ഹസീന രാജിവെച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തത്. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിലും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിലും ഹസീനയ്ക്കും അവാമി ലീഗ് നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഇടക്കാല സർക്കാർ, 2025 മേയിൽ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം അവാമി ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിക്കുകയും പിന്നാലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പാർട്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ വിലക്ക് കാരണം 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവാമി ലീഗിന് മത്സരിക്കാനായില്ല. പ്രമുഖ പാർട്ടിയെ ഒഴിവാക്കി നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെച്ചൊല്ലി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ബംഗ്ലാദേശിനുള്ളിലും വലിയ ചർച്ചകളാണ് ഉയർന്നത്. ഇതിനൊപ്പം, അവാമി ലീഗിന്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ ഛാത്ര ലീഗിനെ നിരോധിച്ചതും നേതാക്കൾക്കെതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ ട്രൈബ്യൂണൽ നടപടികളും രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. ഇത്തരമൊരു നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലാണ്, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നിയമനടപടി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് യു.എൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.